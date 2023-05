Ciudadanos propone "articular una transferencia estructural y estable como compensación del efecto frontera"

El candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Ángel Íñiguez, y el candidato al Ayuntamiento de Haro, Borja Merino, por Ciudadanos han valorado la situación de La Rioja respecto al efecto frontera y han presentado articular, a través del la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto de Autonomía, "una transferencia estructural y estable como compensación".

La fórmula contemplada por los liberales sería una cláusula de enganche para cerrar la brecha de recursos disponibles respecto de los territorios forales, indexada de forma transparente al diferencial relativo del año anterior en el gasto por habitante en servicios fundamentales y en empleos corrientes y de capital para el sector productivo y el tercer sector, y actualizada por un comité independiente.

Durante el acto de campaña que se ha celebrado en Haro, los candidatos han estado acompañados por la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua. El candidato Ángel Íñiguez ha subrayado que "nuestro objetivo ideal sería la reforma integral del sistema de financiación autonómico pero como alternativa hemos definido un objetivo técnico concreto para que el próximo Gobierno de La Rioja, que condicionaremos si somos decisivos, pueda negociar".

La formación liberal considera que el sistema de financiación autonómica provoca que en términos de recursos públicos destinados a Educación, Sanidad, Dependencia, o Desarrollo Autonómico, cada familia riojana disponga, cada año, de dos salarios mensuales y medio menos que las familias vascas y navarras. "Esta asimetría de recursos es una de las causas de que el gasto público por habitante destinado a servicios públicos en La Rioja haya sido un 21% inferior al de País Vasco y Navarra durante el periodo 2013-2021", ha resaltado el candidato liberal, Ángel Íñiguez.

Como explican a través de una nota de prensa, Ciudadanos ha sido el único partido que siempre ha defendido la igualdad, la equidad y la solidaridad fiscal entre españoles, y ahora en La Rioja, es el único que se atreve a fijar un objetivo concreto y evaluable de negociación con el Estado para la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto. "PP, PSOE e IU-Podemos aprobaron por la vía de urgencia y en lectura única la prórroga del Cupo Vasco por un importe inferior al que los expertos estiman que debería reembolsar la Comunidad Autónoma al Estado. 100 euros que cada riojano pagamos de más cada año para que cada vasco o navarro pague menos", ha apostillado.

Así mismo, Íñiguez ha afirmado que "el bipartidismo ya ha decidido que a los riojanos no nos perjudica el efecto frontera, y que, por tanto, no hay nada que compensar", además ha recalcado que tanto "el PSOE y el PP de La Rioja buscan no incomodar a sus líderes nacionales porque necesitan y quieren mantener una sintonía razonable con los nacionalistas".

La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, ha aprovechado el acto para resaltar sobre los privilegios de algunos territorios que "la cuestión no es qué recaudamos, la cuestión es cómo se recauda lo que es común porque debe ser para la solidaridad de todos".

En este sentido, Maite Pagazaurtundua ha subrayado que "lo que no puede ser es la trampa del nacionalismo es España" porque no solo "genera privilegios y desigualdad, es que genera el efecto de una serie de regionalismos pequeños que van a erosionar aún más el suelo político de todos".

Por su parte, el candidato naranja al Ayuntamiento de Haro, Borja Merino, ha presentado las líneas maestras de su candidatura para poner el acento en que "Haro no puede vivir de las rentas, de lo que hemos sido, debemos ser conscientes de esto para intentar no perderlo nunca". De esta forma, ha afirmado que "con la historia y con el pasado no hacemos nada, Haro debe estar en constante evolución para que siga siendo la potencia que es, el gran centro enoturístico de España".

"Los integrantes de la lista que presenta CS nos vamos a partir la cara por Haro, las 24 horas y todos los días del año", ha concluido Merino.