Ciudadanos promete bajar del 25% al 15% el Impuesto de Sociedades a las pymes que reinviertan sus beneficios

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este viernes que si su partido gobierna tras las próximas elecciones generales, bajará del 25% al 15% el Impuesto de Sociedades a las pequeñas y medianas empresas que reinviertan sus beneficios.

Así lo ha indicado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al avanzar una de las medidas del programa económico de Cs que expondrán próximamente Marcos de Quinto y Luis Garicano. El objetivo, según ha explicado, es facilitar que las empresas puedan seguir creciendo y ser más competitivas.

Esta rebaja en el Impuesto de Sociedades se articulará a través de la recuperación de la deducción por reinversión de beneficios, de modo que las pymes podrán deducirse el 10% de los beneficios que reinviertan. Para las que reinviertan todos sus beneficios, el resultado será equivalente a pagar un tipo impositivo del 15%.

Rivera ha subrayado que el Gobierno no puede ser "el enemigo de las empresas y los autónomos", sino que debe ser "su aliado". En este contexto, ha mencionado otras propuestas económicas dirigidas a las empresas, como que se pueda crear una empresa en 24 horas desde el móvil y sin papeleo, que las 'startups' o empresas innovadoras no paguen impuestos durante los dos primeros años y que se armonicen las leyes autonómicas de manera que haya "una regulación y no 17".

En cuanto a los autónomos, la formación naranja plantea que disfruten de dos años de cuota bonificada tras tener un hijo, que se concedan incentivos a quienes emprenden en zonas rurales y que no tengan que adelantar el IVA por facturas que aún no han cobrado.

EL PSOE "COPIA" EL PROGRAMA ECONÓMICO DE PODEMOS

El líder de Cs ha apostado por un modelo económico liberal, distinto al del PSOE y al de Podemos. En este sentido, ha defendido impuestos "bajos y moderados" para "generar más empleo y riqueza" y así "recaudar más", libertad para emprender y "no poner obstáculos" a las empresas y los autónomos.

Mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, plantea "incrementar el gasto público, subir las pensiones sin decir cómo y un modelo laboral obsoleto", lo que necesita España es "más educación, innovación y un empleo flexible y de calidad", ha indicado.

Según ha afirmado, cuando gobiernan los socialistas, que están "copiando el programa de Podemos", aumentan el gasto público y eso al final lleva a "recortes y subidas de impuestos". Pero "no hay que hacer recortes, hay que hacer reformas" para evitarlos, ha señalado.

Respecto a las pensiones, ha criticado la "competición absurda" entre los partidos por ver quién promete mayores subidas a los jubilados obviando que cualquier decisión se debe acordar en el marco del Pacto de Toledo.

En cualquier caso, considera que a largo plazo las pensiones solo podrán aumentar si se toman medidas para incrementar la natalidad, reducir el paro y mejorar la calidad del empleo, ya que eso es lo que garantiza mayores ingresos para la Seguridad Social.