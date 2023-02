Ciudadanos presenta hoy a sus candidatos para intentar sobrevivir el 28M

Ciudadanos (Cs) presenta hoy a sus candidatos a las doce comunidades autónomas que celebran elecciones el 28M y a las ciudades de Madrid y Barcelona, preparándose ya para una cita con las urnas en la que intentará sobrevivir al desastre que pronostican todas las encuestas.

No hay un sólo sondeo que no pronostique la debacle casi definitiva de los naranjas en las elecciones de mayo -quedan las generales de diciembre-, augurando que poco retendrán de los más de 2.500 concejales y 178 alcaldes que tienen en este momento aparte de los 65 diputados autonómicos (de ellos, seis en Cataluña, y uno en Castilla y León, que no concurren a estos comicios).

Los naranjas se presentan a estos comicios completamente desfondados por la merma de fuerza institucional desde 2019 al perder, entre otras cosas, el gobierno que compartían con el PP en cuatro territorios: Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León.

Además, han sufrido una reducción drástica de la militancia y las bajas de numerosos dirigentes, que han acabado, en muchos casos, en las filas populares. Y a todo esto se suma que no han logrado superar las heridas que generó la Asamblea de refundación y el choque por el liderazgo que mantuvieron Edmundo Bal y la lista apoyada por Inés Arrimadas.

En este contexto tan agitado para los naranjas, se presentan este sábado los candidatos -faltará el de Aragón porque aún no ha sido designado- en un acto que tendrá lugar en el Centro Cultural Fernando de los Ríos (Madrid), a las 11.30, con el que el partido se mete ya de lleno en precampaña para intentar esquivar los peores augurios.

Ayer retrocedían un poco más en intención de voto al pasar, según el barómetro del CIS de febrero, del 2,9 por ciento de los apoyos al 2,0 por ciento.