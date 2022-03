Ciudadanos pide a Sánchez que no culpe a Putin de la subida de la luz

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no culpe a la guerra de Ucrania de la subida de la factura de la electricidad, ya que lleva aumentando varios meses, al tiempo que pide al PP que no use la política internacional para atacar al Ejecutivo.

En una rueda de prensa en el Congreso este miércoles, Bal ha dicho que al oír a Sánchez en la sesión de control previa parecía que achacaba el incremento del precio de la luz a "las fatalidades de la vida", y en concreto a la invasión de Ucrania por el ejército ruso ordenada por el presidente, Vladímir Putin.

"No somos tontos", ha añadido el portavoz de Ciudadanos al comentar la respuesta de Sánchez a la pregunta parlamentaria de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y ha recordado que la inflación en el sector eléctrico "empezó a desbocarse" el verano pasado.

Bal ha indicado que su grupo parlamentario ha presentado iniciativas ante ello, entre ellas una compensación a las familias a través del impuesto de la renta, así como modernizar las centrales de energía nuclear y sacar al gas del sistema mayorista de precios, mientras que, a su juicio, "Sánchez no ha hecho nada".

"Que no venga ahora a decir que la culpa de todo la tiene Putin", ha dicho Bal, a quien, no obstante, no le ha gustado "la forma" en la que Gamarra ha planteado la pregunta, dado que "insinuaba" que Sánchez se escuda en la muerte de ucranios.

Por eso, Bal ha subrayado que Ciudadanos apoyará al Gobierno "siempre que se trate de defender la imagen de España en el exterior" y cree que el PP sí que utiliza "la política internacional para poder atacar al Gobierno".

De hecho, Bal cree que Gamarra "lo que seguramente quería decir" era lo mismo que él, que Sánchez no culpe de la inflación a Putin, sin más connotaciones.

Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha dicho a los periodistas respecto a la pregunta de Gamarra a Sánchez que creía que el cambio de liderazgo en el PP haría a ese partido "más responsable, más mayor", pero que este miércoles se ha vuelto a ver "al viejo PP de siempre, que culpa a los demás de todas las cosas".

Baldoví ha pedido al PP que esté "a la altura", mientras que, por otra parte, ha apreciado la recomendación hecha por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para un ahorro de los europeos en calefacción como gesto de ayuda a Ucrania, para que así se adquiera menos gas ruso.

Ha dicho que él está dispuesto a hacer ese "sacrificio", porque preservar el espacio democrático requiere de la contribución de todos.

En cambio el consejo de Borrell ha disgustado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha recordado a los periodistas que él ya consideraba al alto representante "el peor ministro" cuando formaba parte del Gobierno de España.

"Le pediría que deje de hacer el ridículo y que vuelva para su casa, porque ya le aguantamos desde hace demasiado tiempo", ha añadido Rufián sobre Borrell.