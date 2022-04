Ciudadanos pide que se tengan en cuenta las necesidades reales de conciliación para acceder al programa 11x12

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón Mara Simal pedirá en el próximo pleno que se tengan en cuenta las necesidades reales de conciliación para acceder al programa 11x12 , campamentos y campus de verano.

"En nuestra ciudad existen diversos programas orientados a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en períodos no lectivos o fuera del horario escolar, pero como no se sigue más criterio para la adjudicación de estas plazas que el orden de inscripción, muchas familias se quedan fuera de estas actividades, entrando otras que realmente no tienen necesidades de conciliación", señaló Mara Simal a través de una nota de prensa.

En este sentido, explicó que en la red de escuelas infantiles municipales sí tienen en cuenta los criterios de la necesidad de conciliación. "Se podría adoptar un modelo análogo al de las escuelas infantiles sin prejuicio de que también se pueda establecer una reserva de plazas por razones sociales" concluyó.