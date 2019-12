Ciudadanos pide al PSOE que negocie la abstención del PP en vez de seguir "arrastrándose" para pactar con ERC

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha pedido este martes al PSOE que negocie con el PP para que facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en vez de seguir "arrastrándose" para que lo haga ERC.

Así se ha manifestado Arrimadas en dos entrevistas, en RNE y en Telecinco, al insistir en su propuesta de que el PSOE rompa su acuerdo con Unidas Podemos y opte por gobernar en solitario apoyándose en pactos con el PP y Cs.

"Sánchez dice que el PP está en el 'no'. ERC también está en el 'no' y se están arrastrando lo que haga falta", ha criticado sobre las negociaciones que el PSOE ha entablado con los independentistas catalanes para conseguir su abstención en la investidura.

Además, ha destacado que las exigencias que puedan plantear los 'populares' y la formación naranja para investir a Sánchez y favorecer la gobernabilidad son "mejores para España" que las que pueda poner sobre la mesa ERC.

SI FRACASA LA VÍA ELEGIDA POR SÁNCHEZ

Arrimadas ha señalado que si el presidente del Gobierno en funciones no tiene "éxito" con el preacuerdo de Gobierno con Podemos y las negociaciones con ERC, "va a tener que abrir la vía constitucionalista porque no va a ir a terceras elecciones".

Lo que ha vuelto a rechazar es que los diez diputados de Ciudadanos voten a favor de la investidura de Sánchez para hacer posible un Ejecutivo del PSOE y Podemos, que sería "malo para España".

Asimismo, ha apuntado que esa opción no ofrecería estabilidad, pues en cada votación en el Congreso habría que sumar a muchas otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta. Una "sopa de letras de populistas y nacionalistas", ha dicho al mencionar al PNV, Más País, Compromís o Coalición Canaria.

Arrimadas ha explicado que en la reunión que mantuvo este lunes con Sánchez hablaron sobre todo de la propuesta sobre un acuerdo a tres entre el PSOE, el PP y Ciudadanos y de las cuatro condiciones básicas que pone Cs,

El líder socialista insistió en que su apuesta es gobernar con Podemos, a lo que la diputada 'naranja' le replicó que esa es una vía "fracasada". "Me pidió que nosotros le dejáramos gobernar y no me ofreció absolutamente nada", ha lamentado.

LA "EXCUSA" DE SÁNCHEZ PARA HABLAR CON TORRA

Por último, la portavoz de Ciudadanos ha afirmado que Sánchez anunció una ronda de llamadas telefónicas a todos los presidentes autonómicos para justificar así el hablar con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

"Es la excusa que se ha tenido que inventar Sánchez para poder llamar a Torra", ha tenido que "llamar a casi media España", ha manifestado, criticando también que el PSOE también se reúna con EH Bildu "como si fuera un partido más".

Según Arrimadas, "el PSOE tiene un problema" porque "la mayoría de sus votantes son constitucionalistas" y preferirían tener "un Gobierno moderado", como han manifestado algunos líderes territoriales socialistas. "Sánchez tiene que entender que no todo vale para llegar a la Moncloa", ha concluido.