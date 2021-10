Ciudadanos pide a la Mesa del Congreso que no amplíe los plazos de enmiendas

Ciudadanos ha pedido este miércoles a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de ampliar los plazos de presentación de enmiendas en los trámites legislativos cuando no ha sido así solicitado por ningún grupo parlamentario, como hizo el lunes al prorrogarlo "de manera unilateral" para cuatro proyectos y diez proposiciones.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el grupo de Ciudadanos pide a la Mesa reconsiderar sus acuerdos de prolongación del plazo de enmiendas porque llevan a una "ampliación injustificada" y "sin la solicitud de grupo parlamentario alguno" para ello.

En esta petición de reconsideración, firmada por su portavoz adjunto, Edmundo Bal, el grupo de Ciudadanos expone que el derecho de enmiendas no está exento de límites, según jurisprudencia del Constitucional, límites tanto para no introducir asuntos ajenos al del texto legislativo en trámite como para no demorarlo.

La "ampliación irrazonable" de los plazos de presentación de enmiendas le parece a Bal, según su solicitud a la Mesa, que puede ser "una vía de sabotaje o filibusterismo parlamentario", para "neutralizar" algunas iniciativas.

Bal ha recordado que el grupo socialista ha presentado una proposición de reforma del Reglamento del Congreso con ese fin y ha resaltado en su escrito que en la actuación de la Mesa el lunes "la neutralización es más evidente desde el momento en que es la propia Mesa la que, sin petición expresa y formal de ningún grupo parlamentario, acuerda la ampliación".

"La Mesa se convierte en intérprete de deseos no expresados por ninguno de los grupos", ha expuesto Bal, quien reconoce que si bien el órgano de gobierno parlamentario está facultado para tomar esas decisiones según el Reglamento, esa potestad debería emplearse únicamente de forma extraordinaria, lo que, en su opinión, no ha sido el caso esta semana.

La Mesa prolongó los plazos el lunes a proyectos de ley referidos a las medidas del plan de recuperación, de apoyo a empresas por la pandemia de covid y de adaptación del Reino Unido como país tercero tras el bréxit.

También prorrogó la Mesa los plazos de enmienda de proposiciones de ley sobre seguridad ciudadana, violencia machista vicaria, reducción del iva en atención a la dependencia, compensación a víctimas del amianto, lucha contra la morosidad, incentivos fiscales al mecenazgo, financiación del transporte urbano y protección del Mediterráneo ante la minería de hidrocarburos.

Asimismo, de la reforma del Código Penal para proteger la libertad de expresión y de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la maternidad y paternidad sean causas de suspensión del juicio oral.