Ciudadanos pide más controles para los turistas en los aeropuertos y respeto a las normas sanitarias

La portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha pedido este lunes más controles a los turistas que llegan a los aeropuertos, así como de las fiestas ilegales y respeto por las medidas sanitarias para terminar cuanto antes con los efectos de la pandemia.

Tras la reunión del comité permanente se ha referido a la "pérdida" en el Ministerio de Sanidad "de más de 30.000 vacunas" y ha señalado que su grupo parlamentario hará una pregunta al respecto en el Congreso.

Se ha mostrado preocupada por "el silencio y el obscurantismo" que rodea a la cuestión, que ha relacionado con otras derivadas de la covid, cómo no conocer el número real de fallecidos y contagiados.

Preguntada por si le parecía suficiente que los turistas que lleguen a España y luego no tienen restricciones de movimiento solo aporten una PCR negativa, mientras que los españoles no pueden cambiar de comunidad, ha considerado que las PCR no son suficientes para controlar la pandemia.

Rodríguez ha asegurado que no siempre se piden a la llegada a los aeropuertos y ha apuntado que la ministra de Industria, Reyes Maroto, "debería estar intranquila" con el único control de esas pruebas, como ha dicho esta mañana la ministra.

Además, ha agregado que los turistas deben respetar las reglas: no se pueden consentir las fiestas ilegales y deben respetar los aforos y al resto de ciudadanos.

En cuanto a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y su apuesta para legislar contra la trata con fines de explotación sexual y la prostitución, la portavoz de Ciudadanos ha advertido de que no siempre donde se regula la trata baja la prostitución.

A su juicio, es necesario hacer una regulación y con esa regulación perseguir a los de la trata.

Tras invitar a los miembros del Gobierno a que "primero se pongan de acuerdo" en este asunto, ha abogado por esa regulación y dejar a las mujeres que "voluntariamente", según algunas asociaciones, ejercen la prostitución hacerlo y perseguir a los que los que la utilizan para someter a las mujeres y para delinquir. EFE