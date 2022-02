Ciudadanos navarros y vascos se unen para decir "yo no" a legitimación de ETA

La asociación Ego Non, conformada por ciudadanos de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, ha surgido para decir "yo no" a la "legitimación" de ETA, a la ocupación del espacio público con imágenes de sus miembros o a los homenajes a sus presos, para ejercer una oposición "firme" al terrorismo y sus autores ante el "silencio" de la sociedad civil.

Su constitución ha sido defendida en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra, en la que Pablo Castrillo ha explicado que toman el nombre de la máxima latina "aunque todos lo piensen, yo no", y nacen de la convicción de que hay una "resignación, transigencia y hasta cierta aceptación de discursos intolerables" que quieren "enaltecer o legitimar el terrorismo de ETA" con homenajes o bienvenidas a presos.

Y ha añadido que "por impotencia, hastío o indeferencia" se han "aceptado" estos homenajes, "consentido festejos en las calles en las que cayeron las víctimas" o "dado por buena la ocupación del espacio común", por eso Ego Non busca "la oposición pacífica pero firme" al terrorismo de ETA ante un "silencio atronador" y desde una pluralidad política a la que dan su "bienvenida".

"No somos víctimas ni familiares de victimas, nos ha traído una rebelión personal frente a situaciones que tristemente se han convertido en normalidad" para decir "yo no" porque "no son normales" aunque sean algo frecuente, ha dicho Teresa Beitia.

Se ha preguntado por ello si "este olvido institucional o este silencio que a veces parece cómplice, no rechina", y ha subrayado que aunque se trate de actos legales, "lo que nos obliga a tolerar su existencia", también "es legítimo señalarlo, llamarles por su nombre y enfrentarlos no bajo la bandera de una ideología sino con la verdad y con los hechos", y si "esta persona es un asesino no merece ningún homenaje".

Por eso para Beitia resulta "chocante" que, en la tierra de las cooperativas, las sociedades gastronómicas o las cuadrillas la gente "se implique en el apoyo" a los presos de ETA y que los homenajes se sucedan "cada vez más", según un estudio de Covite de 2021.

En este sentido Castrillo ha aludido a un segundo informe, este del Observatorio de la Realidad Social, según el cual más de dos tercios de la sociedad piensa que en algún momento los crímenes de ETA fueron "aceptables", lo que habla de "anestesia e insensilización" cuando se pretende "justificar la existencia y actividad de ETA y "reescribir su historia".

Para Alberto Bonilla, de Navarra Suma, grupo solicitante de la sesión, la de los miembros de Ego Non es "una vivencia compartida" por muchos jóvenes de Navarra y Euskadi y se ha felicitado por esta iniciativa que demuestra que "no hay que convivir con la maldad y con lo indigno".

Por el PSN, Inmaculada Jurío ha subrayado que su partido deslegitima el terrorismo de ETA y la revictimización, pero ha considerado también que "el terrorismo de ETA se ha superado" y la democracia "está más viva que nunca", "no resignada", lo que se manifiesta a través de "gobiernos que "trabajan por la memoria y la reparación".

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha compartido "el rechazo frontal a los crímenes de ETA y al enaltecimiento de sus miembros", pero también ha defendido los derechos de los presos y una justicia restaurativa, negado que haya un silencio político o institucional, y apostado por "una cultura de paz y respeto a los derechos humanos".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha sostenido que esta nueva asociación ha hecho un "ejercicio de propaganda" cuando su objetivo es "incrementar la crispación política" con un discurso "mesiánico, fuera de la realidad" y en el que "subyacen otras cuestiones".