Ciudadanos intentará ocupar un puesto en la Mesa del Congreso y propondrá a José María Espejo

Ciudadanos buscará ocupar un puesto en la Mesa del Congreso y propondrá como candidato a José María Espejo-Saavedra, pero no se pronuncia de momento sobre si estaría de acuerdo en dejar fuera de este órgano a Vox y a ERC, que tienen más escaños que la formación naranja en la Cámara Baja.

La portavoz de la Ejecutiva de Cs, Lorena Roldán, ha dicho en rueda de prensa que Espejo-Saavedra --quien recogerá su acta de diputado en sustitución de Fernando de Páramo, que dimitió la semana pasada-- será el secretario general del grupo parlamentario, aspirará a un puesto en la Mesa y se encargará de negociarlo con los demás grupos.

"Vamos a pelear para que Ciudadanos tenga voz, para que esté representado en la Mesa", ha declarado Roldán tras la reunión de la Ejecutiva Permanente del partido. Sin embargo, no ha detallado cómo pretenden conseguir ese asiento y ha indicado simplemente que la negociación aún no ha empezado y que a Cs no le ha llegado "ninguna propuesta" de otras fuerzas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)