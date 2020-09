Ciudadanos insiste en formar una lista constitucionalista en Cataluña de cara a las próximas elecciones

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido este lunes una lista que aúne el constitucionalismo en Cataluña para vencer al "separatismo" en los próximos comicios al Parlament y reeditar así la unión que existió en el "golpe a la democracia" del 6 y 7 de septiembre de 2017.

En rueda de prensa este lunes, junto al líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, a quien la formación ha encargado aglutinar en una lista a Cs, PP y PSOE, Arrimadas ha dicho que es necesario recordar este lunes "los plenos de la vergüenza", los plenos de las leyes de desconexión, que llevaron a la oposición a levantarse y abandonar el hemiciclo.

"Queremos una candidatura conjunta (del constitucionalismo) porque ya conseguimos un primer paso al ganar las elecciones. Eso fue una llamada de atención al separatismo. Ahora toca el segundo paso: gobernar", ha enfatizado.

La líder de Ciudadanos ha insistido en que "ahora que el separatismo está más dividido que nunca", en referencia a las desavenencias de los socios del Govern, pero también entre PDeCAT y JxCat, "el constitucionalismo debería estar más unido que nunca".

Y ha proseguido: "¿Qué más tiene que pasar para que no reaccionemos y no vayamos juntos en una lista constitucionalista, para que vayamos juntos y dejemos de lado nuestras diferencias y demos a la sociedad catalana una alternativa sensata?", ha dicho en un claro mensaje a PP y PSC, que se resisten a esa opción en distinto grado.

"Porque, si no, ¿qué nos espera: cuatro años más de separatismo y de no gestión y de empobrecimiento de la economía catalana por un Govern que no piensa en todos los ciudadanos?", ha añadido.

Para Arrimadas, el Ejecutivo autonómico de JxCat y ERC "ha demostrado que no estaba preparado ni en su ficción de república imaginaría, así que imagínate para gestionar ahora una pandemia mundial".

"Lo único que podemos esperar es más ruptura, más desobediencia y menos gestión", ha aventurado. EFE