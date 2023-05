Ciudadanos garantiza que si son "decisivos" ampliarán el bono infantil de las guarderías al turno de tarde

El candidato de Ciudadanos al Gobierno de La Rioja, Ángel Íñiguez, a asegurado hoy que si Ciudadanos es decisivo para formar gobierno el Bono Infantil se extenderá a las familias con hijos que acuden a las Escuelas Infantiles (antiguas guarderías) también en turno de tarde.

Íñiguez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha creído que "el Gobierno de Andreu carece de un plan completo para facilitar la conciliación laboral de las familias riojanas".

Ha anunciado que, de ser decisivos, revisaran la cuantía de las ayudas en el Bono Infantil, dado que desde mayo de 2019 ha permanecido inalterado.

"Y no sólo velaremos por que se cumplan plazos de pago sino que adelantaremos a septiembre el pago anticipado del cuarenta por ciento de la ayuda", ha añadido.

Ha considerado que son "insuficientes" las ayudas para que los padres riojanos de clase media puedan pensar en reducir su jornada laboral o en contratar a un cuidador para sus hijos.

Como ejemplo, ha señalado que un padre o madre que cobre un salario medio riojano, unos 23.500 euros brutos al año, recibirá una subvención de 2.500 euros si se reduce su jornada al cincuenta opr ciento durante seis meses.

"Con esta propuesta un trabajador debe renunciar a casi 6.000 euros para percibir solo 2.500 euros. La principal medida en materia de conciliación aprobada por el Gobierno de Andreu, con sus condiciones y financiación actuales, vuelve a las familias beneficiarias un sesenta por ciento más pobres", ha indicado.

Además, ha afirmado que "se trata de una medida de conciliación que no está bien dimensionada, porque no puede garantizarse la conciliación cuando, primero, no se ha garantizado el bienestar".

También ha visto que "una de las claves" para garantizar la conciliación es la productividad; un capital humano que, en La Rioja, "se está desperdiciando". "Una buena inversión en Educación y en I+D+i promovería la conciliación", ha visto.