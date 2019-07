Ciudadanos está dispuesto a asumir la propuesta de Vox para que Madrid tenga Gobierno

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que está "dispuesto" a asumir el documento remitido por Vox para tratar de desbloquear la formación de Gobierno en la Comunidad, sólo si es "compatible" con el acuerdo que la formación naranja ha firmado ya con el PP.

En declaraciones a los medios en el Parlamento regional, Aguado ha explicado que ha recibido esta mañana un documento de Vox que no ha podido analizar todavía y ha señalado que, si es "similar al de Murcia" y no choca con el acuerdo de PP y Ciudadanos, no tiene "ningún inconveniente en asumir esos compromisos".

"No tengo ningún problema en hacerme más fotos y más reuniones si hay una voluntad firme y un documento de Vox que sea compatible con el acuerdo entre el PP y Ciudadanos", ha insistido el portavoz.

Aguado cree que la situación de bloqueo en la Comunidad podría solucionarse "en media hora", bien "hablando por teléfono" o intercambiando "correos electrónicos", pero ha insistido en que no firmará "un pacto a tres" para investir a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este documento original incluía determinadas exigencias como "suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales" y derogar ciertos artículos de las leyes LTGBI de la Comunidad.

Para que la investidura de Ayuso salga adelante necesita asegurar previamente el apoyo de los 12 diputados de Vox, dado que la suma de 56 escaños que acumulan el PP (30) y Ciudadanos (26) es insuficiente para que su candidatura prospere.

"Es muy sencillo", ha recalcado Aguado, quien no obstante ha advertido de que rechazará cualquier propuesta que amenace con "estigmatizar a los inmigrantes", "frivolizar con la violencia machista" o "atacar los derechos y libertades del colectivo LGTB".

Aguado ha recordado que, el pasado 9 de julio, Ayuso y él se reunieron con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, para "explicarle" el pacto que habían firmado PP y Ciudadanos e "intentar que entrara en razón", y ha apuntado que Vox no aportó "otra propuesta" distinta.

Ha señalado, asimismo, que "cada día que pasa" es "más difícil" para Vox "poder justificar" una demora en la formación del Ejecutivo que al portavoz de Ciudadanos le resulta "inaceptable".