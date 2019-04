Ciudadanos difunde un vídeo donde los niños animan a sus padres a ir a votar en vez de quejarse

El último vídeo electoral difundido por Ciudadanos muestra a niños despertando a sus padres la mañana del 28 de abril, día de las elecciones generales, pidiéndoles que dejen de quejarse de la situación del país y de sus problemas y vayan a votar.

"¡Vamos, vamos, vamos, que ha llegado el día de votar! No quiero comerme otros cuatro años en el coche oyendo quejas", grita el primero de los niños, que entra corriendo en la habitación de sus padres y empieza a saltar en la cama para despertarles.

Mientras, en otra casa, otro niño más pequeño se acerca a la cama de su madre con el mismo propósito. "Vamos, levanta para dejar de quejarte de los ladrones y de los que no van con España. Y de que te suban el IRPG. No, el IRPJ. No, el IRTJR", dice.

Otra niña intenta levantar a su padre de la cama mientras le insiste: "Vamos, no quiero más mañanas camino del cole diciendo que si la cuota de autónomos, que si no os hacen caso...".

"HACEDLO POR NOSOTROS"

Una cuarta menor tira del brazo de su padre, aún adormilado, y le hace una petición: "Si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por nosotros". A continuación, su hermano añade: "Que siempre estáis diciendo que los políticos no miran por nuestro futuro".

Al final del vídeo se escucha al líder de Cs y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, pronunciando las últimas palabras del mitin del pasado domingo en Las Rozas (Madrid). "¡Vamos a votar, vamos a ganar, vamos Ciudadanos, vamos España!", exclama.