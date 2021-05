Ciudadanos dice que "a buenas horas" se abre el Gobierno a una reforma legal tras el estado de alarma

Bal pide la reapertura "controlada y segura" de los locales de ocio nocturnos para evitar los botellones y aglomeraciones en la calle

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha comentado que "a buenas horas" se abre el Gobierno a realizar cambios legales adicionales para que las comunidades puedan seguir tomando medidas contra la pandemia de coronavirus, ahora que el estado de alarma ha dado paso a una "situación caótica" en lo que respecta a la ratificación judicial de las restricciones.

"A buenas horas, mangas verdes", ha declarado Bal, en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, cuando se le ha preguntado por lo que ha dicho este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que también ha insistido en que sea el Tribunal Supremo el encargado de unificar criterios para todo el país ante los distintos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las medidas adoptadas por las comunidades autónomas.

El dirigente de Ciudadanos ha recordado que su partido ya propuso el año pasado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un plan jurídico alternativo al estado de alarma, tras lo cual se incorporó a la legislación la declaración de actuaciones coordinadas, una herramienta que se ha estado usando en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

QUE LA AUDIENCIA NACIONAL UNIFIQUE CRITERIOS

Lo que no ha atendido el Gobierno es la petición de modificar la ley para que sea la Audiencia Nacional la que siente jurisprudencia y unifique los criterios sobre las restricciones de derechos fundamentales que establecen las autoridades autonómicas para frenar los contagios.

Si eso se hiciera, "tendríamos seguridad, no esta situación caótica", ha afirmado Bal, que sostiene que no ocurriría lo que está sucediendo ahora, con territorios como Baleares y la Comunidad Valenciana donde los jueces han avalado el toque de queda y otros como Canarias donde lo han rechazado. Sobre esta medida en particular, su opinión es que solo se puede aplicar si está vigente el estado de alarma, porque limita la libertad deambulatoria de los ciudadanos.

El ministro de Justicia ha recordado igualmente que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. A este respecto, el portavoz de Cs ha criticado que ahora el Ejecutivo central se ofrezca como "un dispensador a la carta de estados de alarma".

"Anteayer estaba diciendo que el estado alarma ya no hacía falta y que las comunidades autónomas tenían las medidas jurídicas suficientes para poder atacar los contagios", así que "¿en qué quedamos?", ha manifestado.

SÁNCHEZ NO QUIERE RESPONSABILIZARSE DE LAS RESTRICCIONES

A su modo de ver, el Gobierno ha generado "alarma por la desaparición del Estado" en esta última fase de la pandemia, como consecuencia de que Sánchez "no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad" en lo que se refiere a las restricciones y por eso "pone la pelota en el tejado de las comunidades autónomas y ahora también de los jueces".

Por último, sobre las imágenes de botellones en la calle el pasado fin de semana, con aglomeraciones de personas sin mascarilla y sin guardar la distancia mínima, Bal ha indicado que esto era algo predecible ante el fin del estado de alarma y del toque de queda.

La formación naranja considera que esto se debe en parte a que los locales de ocio nocturnos continúan cerrados, por lo que ha pedido al presidente del Gobierno que lidere una acción para "la reapertura controlada y segura" de estos establecimientos. Según su portavoz, "es más fácil" garantizar que en un local se cumplen las medidas de seguridad que evitar en la calle episodios como los del sábado por la noche, que resultan "imposibles de controlar".