Ciudadanos dice que el PP aplicó "tarde y mal" el 155 en 2017 y lamenta que ahora repita el mismo "error"

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha afirmado este martes que en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy acabó aplicando "tarde y mal" el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, y ha advertido de que ahora está cayendo en el mismo "error".

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, De Páramo ha dicho no compartir la postura expresada por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Según la diputada, de momento no se han producido en Cataluña hechos que justifiquen "una aplicación jurídica" del 155 "que no sea tumbada por el Tribunal Constitucional".

El dirigente del partido naranja considera que el PP --que, en lugar del 155, aboga por usar la Ley de Seguridad Nacional para que el Gobierno tome el control de los Mossos d'Esquadra-- "está siendo coherente con lo que ya hizo la otra vez, que es llegar tarde y aplicarlo mal".

"Me imagino que para ellos es incómodo hablar del 155 porque es recordar un fracaso de (la exvicepresidenta) Soraya Sáenz de Santamaría y de la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy. Todo el mundo vio lo que paso allí el 1 de octubre hace un año", ha señalado al referirse a la jornada del referéndum, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trataron de impedir.

EN CATALUÑA "SE REPITE LA PELÍCULA"

Según De Páramo, en Cataluña "se está repitiendo la película" de 2017, con la diferencia de que ahora hay varias personas en prisión preventiva por los delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos.

Concretamente, ha indicado que el Parlament aprobó hace dos años las llamadas "leyes de desconexión" y ahora ha sacado adelante varias "mociones inconstitucionales", mientras que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, vuelve a "jalear" a los Comités de Defensa de la República (CDR) y promete "avanzar sin excusas" hacia la República catalana.

"Todo eso ya lo hemos vivido", así que "¿no podemos actuar antes de que sea demasiado tarde", ha reclamado, pidiendo que no se repita ahora el "error" que cometió, a su juicio, el anterior Ejecutivo.

Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que acepte la reunión que le ha propuesto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para hablar de la situación actual en Cataluña y de lo que puede ocurrir cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia tras el juicio del proceso independentista.

CASADO TIENE "CIUDADANITIS"

Por otro lado, De Páramo ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, acuse de falta de responsabilidad a Cs por no querer ir en coalición con los 'populares' a las próximas elecciones generales. En su opinión, el PP y, en particular, Casado tienen "ciudadanitis", porque "siempre están mirando lo que hace Ciudadanos".

Tras calificar de "fórmula perdedora" el planteamiento del PP, el secretario de Organización de Cs ha censurado la "obsesión" de este partido con el suyo y ha advertido de que "no es el momento de equivocarse de adversario". "Ojalá tuvieran esa misma obsesión con frenar al señor (Quim) Torra y a los independentistas", ha añadido en alusión al presidente de la Generalitat.