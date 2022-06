Ciudadanos ve "descorazonador" que Asturias esté a la cola de ejecución presupuestaria en inversiones ferroviarias

El diputado y portavoz de Infraestructuras de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Sergio García, ha advertido este jueves que Asturias se encuentra a la cola de ejecución presupuestaria en inversiones ferroviarias durante 2021, según los datos recogidos por Intervención General del Estado. "Es una noticia que tristemente no sorprende, pero no por ello no deja de ser descorazonadora para los asturianos", ha señalado.

García recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió en sus presupuestos de 2021 que invertiría en Asturias 365,6 millones de euros, pero los interventores del Estado solo registraron 148,1 millones. "Tenemos una red de cercanías próxima al colapso, poco práctica para los usuarios y que no favorece el transporte público y si hablamos de comunicaciones con la meseta, aún seguimos esperando a la Variante de Pajares con doce años de retraso", ha criticado.

Según el informe, Asturias es la tercera comunidad con menor ejecución en las inversiones ferroviarias de alta velocidad, la quinta por la cola en las inversiones de Adif. En las cuentas de Renfe el Principado es la penúltima en ejecución presupuestaria.

"No entendemos que se anuncien inversiones millonarias y luego no se ejecuten. Lo que demuestran estos datos es el escaso peso de la FSA en la toma de decisiones políticas de Madrid, con un PSOE preso en el Gobierno de los favores debidos por los nacionalistas", ha recalcado.

Así, el diputado ha concluido que esta semana se ha puesto de manifiesto "la nula relevancia política del presidente del Principado Adrián Barbón no solo con las inversiones ferroviarias, sino también con el plan para descentralizar organismos del Estado, respaldado por el presidente valenciano, que deja a Asturias fuera de cualquier ecuación".