Ciudadanos no descarta presentarse si hay una repetición electoral

El coordinador nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio es la opción "más sensata" en este momento, pero si hubiera una repetición electoral se "replantearían" la decisión, ya que contarían con más tiempo para prepararse.

Pérez-Nievas, quien es asimismo coordinador de Ciudadanos en Navarra, ha comentado a EFE que si PP y PSOE demuestran que "son incapaces de formar Gobierno", su partido podría presentarse para transmitir a los votantes el mensaje de que con ellos "sería más fácil".

Ha señalado que el lunes, "a pesar del resultado del domingo, ya estábamos trabajando en las elecciones de diciembre, que era el siguiente reto" y de hecho, con el adelanto electoral, "la primera inercia de la dirección fue trabajar en concurrir a ese proceso electoral, simplemente era un cambio de fechas".

En una reunión de la Permanente del partido, ha explicado, se debatieron diferentes opciones, entre ellas concurrir a las elecciones, "porque es la obligación de un partido", ha reconocido.

No obstante, ha apuntado que cambió de opinión y pasó "de un sí a las elecciones a un no" a la vista del resultado del 28M, que ha sido "muy malo, sin paliativos", y "en 50 días no podíamos volver a acudir a un proceso electoral con la misma oferta que ha sido rechazada el domingo".

Tras resaltar que son conscientes de que en las generales no iban a obtener "ni un solo diputado", ha subrayado que "no nos da tiempo de repensarnos ni de plantear un cambio en el mensaje o en el modelo, es así de claro".

"No podemos cambiar sobre la marcha deprisa y corriendo" ni "exigir a nuestra gente que vuelva a la calle inmediatamente sin haberse repuesto del batacazo moral que nos ha supuesto" el 28M, ha indicado.

Así, ante la convocatoria de elecciones por el presidente Pedro Sánchez "absolutamente egoísta y personal por intentar tener una última opción de aferrarse al poder con uñas y dientes", Ciudadanos ha decidido no presentarse a los comicios.

"Nos da igual que le parezca bien o mal al Partido Socialista o al Partido Popular, es una decisión difícil de aceptar, muy difícil de tomar, pero sinceramente es la más sensata dada las circunstancias", ha agregado.

Además, ha señalado que los recursos económicos de Ciudadanos "empiezan a ser finitos, porque no los estamos reponiendo ante los resultados que estamos obteniendo" y eso les obliga a dedicar esos recursos "a repensar ideas de partido, en dar apoyo a esos casi 600 cargos públicos que están dando la cara en pueblos y ciudades por toda España".

Sobre todo, ha dicho, a "crear una estructura que nos permita repensar, hacer pensamiento político crítico para trabajar nuevas propuestas y presentarnos en el nuevo ciclo electoral europeo", una hoja de ruta que "nos va a dar la oportunidad de poder ofertar un programa más tranquilo y sensato, pensado y madurado para la sociedad".

Sobre las peticiones que se hacen de dimisión de la Ejecutiva, ha destacado que "en los partidos políticos siempre hay gente esperando, desde luego, a que la Ejecutiva dimita, y cualquier momento es bueno" para hacerlo.

Los críticos, ha asegurado, "tienen claro que, si fuéramos a las elecciones generales, dado el resultado, tendría que suponer automáticamente la salida de esta Ejecutiva, y por eso quieren elecciones".

"Nadie quiere elecciones para que su partido salga derrotado y humillado y vuelva a salir a la luz pública con un resultado nefasto, eso es absurdo, lo que quieren es que esta Ejecutiva tuviera otra vez otro fracaso y tener una justificación para intentar colocarse ellos", ha manifestado.