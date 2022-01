Ciudadanos denuncia en Bruselas el veto del Gobierno a COPE y otros medios: "Es un escándalo"

El eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha presentado este miércoles una pregunta urgente a la Comisión Europea sobre el veto del Gobierno a varios medios de comunicación de un encuentro informativo sobre fondos europeos, lo que incumple el respeto a la libertad de prensa que consagra la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE. “Es un absoluto escándalo. Usar medidas de regímenes autoritarios hace peligrar la libertad de expresión”, ha denunciado.

Entre los medios excluidos se encuentran *ABC, El Mundo, COPE, Onda Cero, La Razón, Libertad Digital, The Objective, Servimedia, Colpisa, El Debate, OKDiario o Vozpopuli, que no fueron convocados “alegando motivos de aforo, pese a que pocas horas después sí se realizó otra rueda de prensa, en el mismo lugar, donde sí fueron invitados todos los medios”, expone Adrián Vázquez, que tras conocer lo ocurrido anunció que lo denunciaría ante las instituciones europeas. Se trató de una decisión deliberada de limitar el trabajo de estos periodistas, “un ejercicio de opacidad inaceptable que excluyó a casi todos los medios cuya línea editorial no fuera abiertamente favorable al Gobierno”.

Adrián Vázquez explica a la Comisión que el veto tiene una doble consecuencia. Por un lado, el Gobierno incumple la Carta Europea de Derechos Fundamentales en su artículo 11.2, no respeta la libertad y el pluralismo de prensa, por lo que pide al Ejecutivo comunitario que se pronuncie.

Pero además se veta el trabajo de estos medios sobre un asunto tan importante como son los Fondos de Recuperación y la gestión que el Gobierno hace de ellos, que está siendo muy criticada. “Nos jugamos mucho como país con los Fondos y la opacidad y la censura no deben ser toleradas”, ha reivindicado el eurodiputado liberal. Por ello, ha pedido a la Comisión Europea medidas que garanticen que esta gestión “se lleva a cabo de forma transparente y sometida al escrutinio independiente de los medios de comunicación”.