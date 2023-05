Ciudadanos dará autonomía a sus candidatos para cerrar pactos tras elecciones

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha asegurado este sábado que la dirección de su partido dará autonomía a sus candidatos a las elecciones del 28 de mayo, aunque con la instrucción de que los acuerdos debatiendo propuestas y no sillones.

Arrimadas ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación antes de participar en un acto de apoyo a su candidato a la alcaldía de Cádiz, Juan de Dios Sánchez, en la plaza de San Juan de Dios, donde se encuentra el Ayuntamiento gaditano.

Cuando los escenarios están fragmentados, un par de concejales puede ser decisivo, ha asegurado la portavoz de Ciudadanos, quien considera que nadie mejor que los equipos de cada ciudad para decidir con quién pactar, aunque ha abogado por que esos acuerdos se hagan debatiendo no sobre sillones, sino sobre propuestas.

Arrimadas cree que Ciudadanos puede ser decisivo, frente a proyectos personales, o la lucha del PSOE y del PP por pintar de rojo y azul el mapa de España para darle esos municipios a sus líderes nacionales, porque no les importan las ciudades, con lo que ha defendido que su partido no será trampolín de nada.

No pedimos sillones, sino que se tomen medidas para resolver los problemas de la gente, que, a veces, son las cosas más sencillas, como llegar de noche a casa con tranquilidad, no tener miedo a que a tus padres les roben, que tu vecino no sea un okupa, que tu hijo pueda quedarse a vivir en tu ciudad, ha defendido la portavoz, quien cree que Ciudadanos va a frenarles los pies a los sinvergüenzas.

Sobre el caso de Cádiz, Arrimadas ha defendido las bondades de la candidatura de Ciudadanos porque cree que la conforman personas currantes, honestas y serias, que saben lo que es trabajar fuera de la política y ha asegurado que la ciudad merece que se dejen de hacer experimentos y juegos, que haya un gobierno con sentido común y que no venda humo para revivir Cádiz.

La portavoz ve necesario relanzar la capital gaditana como un motor social y económico del sur de España, por todas las oportunidades que ofrece, y que, en su opinión, no hay aprovechado el actual gobierno porque no trabaja ni tiene un proyecto ambicioso.

Arrimadas no cree que haberse quedado fuera del Parlamento andaluz en las últimas elecciones autonómicas les reste votos en los comicios del 28 de mayo porque cada elección es un partido nuevo y aquí se vota lo que necesita cada ciudad.

La portavoz de Ciudadanos ve que un puñado de votos puede ser decisivo, de ahí que crea que su partido va a tener un papel relevante con gente nueva, fresca, trabajadora y formada.