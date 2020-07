Ciudadanos cuestiona la voluntad real de Iglesias de instaurar una república y cree que es solo "propaganda"

Bal considera "inadmisible" que Podemos utilice las supuestas irregularidades de Juan Carlos I para cuestionar la monarquía

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha cuestionado que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pretenda modificar ahora la Constitución para que España se convierta en una república, ya que es una reforma compleja que obligaría a convocar elecciones generales y Unidas Podemos dejaría de gobernar. En su opinión, esta propuesta parece solo un acto de "propaganda".

Iglesias afirmó este miércoles que el "espíritu republicano" se abre cada vez más paso en España y que esto puede llevar a "un horizonte de una república plurinacional y solidaria". Sin embargo, admitió que este cambio lo ve más bien a medio y largo plazo, porque con la correlación de fuerzas políticas que hay actualmente no se dan las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Bal ha rechazado tanto las declaraciones de Iglesias como las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ha defendido la "ejemplaridad" del Rey Felipe VI frente a las irregularidades supuestamente cometidas por su padre, el Rey emérito.

El lunes pasado, la también dirigente de Podemos señaló que las informaciones sobre Juan Carlos I --investigado por la Fiscalía en relación con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las obras del AVE a la Meca (Arabia Saudí) a empresas españolas-- hacen "muy difícil separar los casos, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte".

"EJEMPLARIDAD" DE FELIPE VI ANTE EL REY EMÉRITO

Para el portavoz parlamentario de Cs, es "inadmisible" intentar "utilizar este caso ahora para cuestionar la forma del Estado", "vinculando la actitud de una persona concreta con la institución de la Corona". "La responsabilidad penal es individual, no colectiva, no es de la institución, es de la persona en concreto; no se puede confundir ambos temas", ha subrayado.

Además, ha destacado que el actual jefe del Estado "se ha comportado de una manera absolutamente ejemplar", ya que "se ha desvinculado por completo de su padre". El pasado marzo, Felipe VI anunció que el Rey emérito dejaría de percibir la asignación de la Casa Real y también renunció a la herencia de su padre que personalmente le pudiera corresponder y a cualquier activo, inversión o estructura financiera de procedencia dudosa.

Respecto a la reforma constitucional para acabar con la monarquía e instaurar una "república plurinacional", Bal ha indicado que Iglesias tendrá que explicar en qué consiste exactamente este modelo y, si lo desea, hacer que Unidas Podemos presente una propuesta en el Congreso en ese sentido.

DOS TERCIOS DEL CONGRESO Y REFERÉNDUM

Sin embargo, ha recordado que para hacer un cambio de este calado en la Constitución se necesita el apoyo de dos tercios del Congreso, disolver luego ambas Cámaras para convocar elecciones, con la consiguiente salida de Podemos del Gobierno, que el nuevo Parlamento apruebe la reforma por mayoría de dos tercios y que sea ratificada en referéndum por los ciudadanos.

Por tanto, el diputado se ha preguntado si es esto lo que Iglesias pretende hacer o si, por el contrario, su planteamiento a favor de acabar con la monarquía no es más que "mera propaganda o una etiqueta comunicativa".

En cualquier caso, el dirigente de Ciudadanos ha afirmado que, en el caso del Rey emérito, "la Justicia está funcionando" y hay que dejar que siga trabajando. "Nosotros no vamos a admitir ningún tipo de impunidad por quien se demuestre que ha cometido un delito. Los delitos deben ser perseguidos aplicando la ley", ha añadido.