Ciudadanos critica que PP "mercadee" con los indultos para repartirse el CGPJ

La portavoz de Cs, Melisa Rodríguez, ha criticado al PP "por buscarse la justificación de los indultos" de los presos del "procés" para "mercadear" con el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Quieren buscarse como justificación los indultos para repartirse los jueces", ha recriminado al PP por pedir, ha dicho este miércoles, que no sean indultados los encarcelados por el 1-O a cambio de favorecer la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Lo ha hecho en una rueda de prensa telemática tras la reunión del comité permanente de Cs y en la que también ha avanzado que su grupo votará con "un no rotundo" a la propuesta de resolución promovida en el Parlament por JxCat, ERC y las CUP para que las Cortes aprueban la ley de amnistía para todos los encausados por el "procés".

Rodríguez, que en el Día Internacional contra la Corrupción ha dicho que Cs va a seguir trabajando por "despojar la lacra de la corrupción de las instituciones", ha insistido en que no quieren "ni un solo privilegio" para todo el que se haya saltado la ley y, en el caso de los independentistas, "además, de manera deliberada".

Por eso, ha subrayado, el voto de Cs en el Parlament será "un no rotundo" a esta propuesta de amnistía impulsada por los partidos secesionistas, "un no al mangoneo", y un sí a favor de sumar todos para que no se indulte a los políticos que se han saltado la ley.