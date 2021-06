Ciudadanos cree que "muchos socialistas moderados" protestarán en Colón contra los indultos y a favor de la "justicia"

Bal dice que lo importante "no es la foto de los partidos", sino de la gente exigiendo a Sánchez que no perdone a los presos del 'procés'

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, cree que a la manifestación convocada por la plataforma Unión 78 para el 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid acudirán "muchos socialistas moderados" para exigir que el Gobierno no indulte a los condenados en el juicio del 'procés' y para defender la "justicia".

"Estoy absolutamente convencido de que muchos socialistas moderados que creen en la unidad de España, en el respeto al Estado de derecho y en el triunfo de la justicia sobre la injusticia también acudirán a esa manifestación", ha declarado en rueda de prensa en la Cámara Baja tras participar en la Junta de Portavoces.

Tras recordar que Cs ha organizado una concentración para el día 11 en Barcelona, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, ha dicho que su partido también anima "a todo el mundo" a que acuda a la protesta de Madrid, que, según ha destacado, ha sido convocada por "la sociedad civil".

BAL TAMBIÉN ESTARÁ EN LA MANIFESTACIÓN

De hecho, ha avanzado que él mismo participará en esa manifestación --a la que también prevé asistir la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrrimadas--, pero ha subrayado que en este caso "el protagonismo no debe estar en los partidos o en los políticos".

Los protagonistas deben ser, a su juicio, "los ciudadanos de la calle" que desean dejar claro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su rechazo a que se indulte a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, y a los otros once condenados por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia llevados a cabo en Cataluña en 2017.

"Ese día, la foto es la foto de la gente, no la foto de los partidos", así que "no perdamos el foco de lo que estamos hablando", ha respondido cuando le han preguntado si a los dirigentes de Cs les preocupa aparecer en una nueva "foto de Colón", similar a la que se hizo el expresidente del partido, Albert Rivera, junto a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, cuando se concentraron en ese mismo lugar y por el mismo motivo en 2019.

"UN GESTO DE BURLA" A ESPAÑA Y A CATALUÑA

El portavoz parlamentario ha indicado que Sánchez, "lejos de rectificar" después de que el Tribunal Supremo se mostrara contrario a unos posibles indultos, parece decidido a cometer esa "tropelía" y perdonar las penas a personas condenadas "por un golpe contra la democracia, por delitos gravísimos contra la Constitución y contra la convivencia".

En su opinión, para los únicos que esta medida puede suponer "algo bueno" es para los presos del 'procés' y para el propio jefe del Ejecutivo, que, buscando "el apoyo de los independentistas, los peores socios posibles", en el Congreso, "se quiere garantizar el seguir en el Gobierno durante toda la legislatura".

"Dice que hay que hacer gestos con aquellos que infringieron la ley y que fueron condenados en un juicio justo, con todas las garantías, a penas gravísimas", pero lo que estaría haciendo realmente con los indultos es "un gesto de burla, de desprecio, a España y a Cataluña", ha criticado.

Bal sostiene que, para resolver cualquier conflicto, lo primero es "cumplir la ley" y, por tanto, en relación con la cuestión de Cataluña, esa debe ser "la primera condición del diálogo entre los demócratas".

En este contexto, ha rechazado la "falacia" de los partidos separatistas de que los no independentistas no quieren dialogar. "No se puede pretender que pueda existir ninguna solución a no se qué conflicto político sobre decisiones que son injustas y arbitrarias, que van contra el principio de igualdad y que pretenden conseguir finalidades espúreas", ya que "Sánchez lo único que quiere es mantenerse en la Moncloa, en el Falcon y en el coche oficial", ha insistido.