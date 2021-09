Ciudadanos cree que el anuncio del borrador del convenio trata de "tapar" la paralización del Plan de Vías

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón Rubén Pérez Carcedo ha considerado este viernes que el anuncio del borrador del convenio es una "cortina de humo para intentar tapar la paralización en la que se encuentra el Plan de Vías".

Así lo ha indicado, en nota de prensa, con referencia a las palabras de la alcaldesa gijonesa, Ana González, que avanzó que quieren tener listo antes de finales de este mes el borrador del nuevo convenio del Plan de Vías.

Para Pérez Carcedo, en cambio, con este anuncio lo único que pretende la alcaldesa es "ocultar su fracaso para desbloquear este proyecto, y dar la sensación de que se está avanzando".

"Unilateralmente rompió el consenso existente con el pretexto de que se acortarían plazos, pero la realidad es que en lo que va de mandato no se ha logrado nada y lo único que se constata es su incapacidad para hacer que avance", le ha recriminado a la regidora gijonesa.

Es más, ha recalcado que si tan siquiera ha conseguido una reunión con la ministra de Transportes, y eso a pesar de qué en este día compartió un acto con ella y de que el lunes visitará Asturias, "aunque ni Gijón ni los proyectos de nuestra ciudad figuran en su agenda", se ha quejado el edil de la formación naranja.

Este ha lamentado que las comisiones de trabajo acordadas en mayo no se hayan todavía constituido sin que parezca preocuparle a la alcaldesa, según él, pese a que en una se iban a analizar las diferentes opciones de financiación y en la otra el convenio.

"No deja de ser sorprenderte que la alcaldesa diga que presentará un borrador de convenio cuando estas comisiones no se han constituido y, por lo tanto, no se ha analizado ni las fuentes de financiación ni las condiciones de un nuevo convenio", ha apuntado Pérez Carcedo.

Además, ha opinado que, en todo caso, se trata de "un borrador de convenio 'unilateral', es decir que recoge lo que le gustaría a la alcadesa, con la estación y ubicación que ella prefería, pero que requerirá negociarlo no solo con el resto de las administraciones implicadas sino también con los grupos de la oposición", ha recalcado.

Sobre esto último, ha incidido en que, a diferencia de otras cuestiones, no puede imponerlo sino que depende del Pleno "donde no tiene mayoría suficiente para hacer, como está acostumbrada, lo que quiera", le ha recordado.

Por este motivo, ha advertido de que el que este borrador pase a ser un convenio definitivo llevará meses de negociación y tramitación, con los retrasos adicionales que esto provocará, en su opinión.

También ha aprovechado para afear que se hubiera convocado una sesión no presencial del Consejo de Administración en la que ni se informará sobre el estado de todo lo que tiene que ver con el Plan de Vías, ni hay posibilidad de efectuar preguntas.

Pérez Carcedo, por todo ello, ha pedido a la alcadesa que más que anunciar borradores de convenios lo que debería intentar anunciar son compromisos concretos que se traduzcan en partidas presupuestarias en los presupuestos generales de 2022, para así evitar que el que viene vuelva a ser un año perdido, y que este mandato acabe como el anterior, sin ningún tipo de avance material en un proyecto vital para Gijón.