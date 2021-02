Ciudadanos celebra que Bárcenas "tire de la manta" e insta al PP a contar a la Justicia lo que sepa sobre la caja B

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha celebrado que el extesorero del PP Luis Bárcenas haya decidido "tirar de la manta" y revelar datos nuevos sobre la caja B que supuestamente tenía este partido, y también ha instado al PP a colaborar con la Justicia contando lo que sepa sobre este asunto, algo que cree que todavía no ha hecho.

Bárcenas "dice que va a tirar de la manta", y "me encantaría que fuera así porque creo que los españoles tienen derecho a conocer qué es lo que pasó con la financiación irregular del PP y si es cierto y puede demostrar de alguna manera que había empresarios que se encontraban conchavados con el PP de forma que a cambio de donaciones recibían la adjudicación de ciertos contratos", ha declarado Bal a los periodistas en la Cámara Baja.

Este miércoles se conoció que el extesorero del PP ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que la caja B acumulaba en 2008 más de un millón de euros, de los cuáles unos 900.000 euros fueron destinados a la remodelación de la sede nacional del partido. Esta información la ha revelado a pocos días de que comience en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago con dinero en B de dichas obras, por el que Bárcenas se enfrenta a cinco años de prisión.

En ese escrito también sostiene que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se habían anotado todos los movimientos de esa contabilidad paralela --con fondos procedentes de "donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas"-- "sin saber" que él conservaba una copia.

HASTA AHORA EL PP NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA

Bal ha reclamado al PP que "no mire para otro lado" y que "no diga que son hechos del pasado simplemente y se desvincule de ellos", sino que "colabore y coopere con la Administración de Justicia" para que los ciudadanos puedan conocer la verdad sobre la presunta financiación irregular de esta formación política.

"Hasta ahora no lo ha hecho", así que "no vengan a decir que están cooperando y que pidieron disculpas" porque "nunca he visto que el PP pida disculpas por este tema", ha añadido.

El diputado de Cs, que en su etapa como abogado del Estado fue clave en la acusación por la trama Gürtel, ha recordado que el PP "se oponía a las pretensiones de la acusación" e incluso interpuso un recurso de casación.

En su opinión, la actual dirección del PP podría colaborar con la Justicia si quisiera porque "tendrá papeles y tendrá conocimiento de sus antiguos líderes" sobre lo que pasó con la contabilidad no oficial. Ahora, "si se pone a destruir discos duros, difícilmente puede ayudar", ha comentado.

Cs NO VIVE "PENDIENTE DE SEÑALAMIENTOS" JUDICIALES

Bal ha contrapuesto la situación del PP y de otras formaciones políticas con la de Ciudadanos. "Somos el único partido que puede hacer bandera de la lucha contra la corrupción" porque, al "no tener agenda judicial, no vivimos pendientes de los señalamientos" a cargos o excargos, ha destacado.

Respecto al PSOE, ha indicado que este miércoles "engañó a los grupos parlamentarios y a la ciudadanía ocultando el informe del Consejo de Estado" sobre el real decreto ley relativo a la gestión de los fondos europeos que recibirá España frente a la crisis del coronavirus porque, al parecer, señalaba "determinadas trabas, errores o defectos" para la tramitación de esta norma.

Además, ha vuelto a pedir que se investigue el supuesto uso de fondos públicos para pagar a la cuidadora de la hija menor del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque cree que puede haber "indicios racionales de criminalidad".

Bal espera que el PSOE no se ponga "del lado de Podemos" para evitar que se investiguen "estas situaciones tan sangrantes", como hizo al "tapar las vergüenzas" de su socio de gobierno impidiendo que los diputados puedan pedir cuentas a Podemos en relación con el caso Neurona y el caso Dina.

Por último, se ha referido a lo que considera otra práctica corrupta, que algunos políticos hayan incumplido el protocolo del proceso de vacunación contra el Covid-19 para inmunizarse antes de lo que les corresponde, y ha lamentado que este miércoles el Senado rechazara la moción planteada por Cs para que los partidos se comprometan a cesar a aquellos cargos que "se salten la cola".