Ciudadanos calienta motores para las primarias con un acto en el que Aguado y Villacís hablarán del 'Madrid del Futuro'

Ciudadanos arranca la precampaña para sus primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 organizando un acto en el Teatro Capitol el próximo 20 de octubre con su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, para dialogar sobre el 'Madrid del Futuro'.

"No te pierdas el próximo sábado, 20 de octubre, un acto muy especial con Ignacio Aguado y Begoña Villacís. Te esperamos en el Teatro Capitol de Gran Vía ¡Contamos contigo!", anuncia desde hace días la formación 'naranja' a través de sus redes sociales junto con una foto de ambos portavoces.

Para asistir al evento es necesario inscribirse en la página web 'https://www.ciudadanos-cs.org/campana/2018-10-20/acto-madrid' antes del 19 de octubre. Será a las 11 horas en el Teatro Capitol de la Gran Vía y en el que indican que se hablará sobre el 'Madrid del futuro'.

Villacís ha anunciado en algunas ocasiones que se presentará a las primarias de la formación naranja para ser la cabeza de lista del partido para las próximas elecciones municipales de 2019 ya que su "sueño" es "gobernar Madrid".

De la misma forma, al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha aseverado en numerosas ocasiones que, a pesar de no haber todavía fecha para celebrar primarias, trabaja para ser el candidato de su partido de cara a las elecciones autonómicas y el futuro presidente de la Comunidad de Madrid.

Pero, a este último le ha salido un competidor, Juan Carlos Bermejo, el afiliado de Las Rozas que ya se enfrentó en primarias a Albert Rivera para liderar Ciudadanos. Bermejo, que presentó su candidatura el pasado miércoles, reconoció que la Ejecutiva del partido aboga por unos candidatos específicos que son Aguado y Villacís, algo que a su parecer queda reflejado al celebrarse este acto.

De hecho, el también precandidato a las primarias ha lanzado a la Ejecutiva que "habría que reflexionar" sobre el tema de la financiación en la campaña. "O aquí nos pagamos todos lo nuestro o el partido paga a todos los que nos presentemos a las primarias", expuso.

No obstante, ya el portavoz de Ciudadanos aseveró el pasado martes que por el momento en su partido no han empezado a hablar de primarias, y que no lo harán "hasta finales de año o principios del que viene" y que él se presentará "cuando llegue el momento". Aun así, tildó de "positivo" que haya otros afiliados que quieran presentarse.