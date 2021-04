Ciudadanos ve "bochornoso" que Marlaska rechace dimitir por el trato a Pérez de los Cobos e insta a Sánchez a cesarle

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha calificado de "bochornoso" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se niegue a dimitir después de la que la Audiencia Nacional anulara la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destituirle.

"Me parece verdaderamente bochornoso que no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad después de lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional", ha declarado Bal en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente.

El portavoz ha descrito a Pérez de los Cobos como "un gran profesional" que ha trabajado con gobiernos del PP y del PSOE y que "jamás ha expresado sus opiniones políticas". "Simplemente se negó a acatar una orden ilegal", ha indicado.

Según el magistrado Celestino Salgado, el ministro cesó al coronel por no informarle del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, en relación con las manifestaciones del 8 de marzo de 2020 por el Día de la Mujer, sobre las cuales Pérez de los Cobos tenía el deber de reserva.

Tras recordar que él mismo, cuando trabajaba como abogado del Estado, fue apartado de su cargo por negarse a firmar un escrito de acusación sobre el proceso independentista en Cataluña "que decía mentiras a los ciudadanos", Bal ha señalado: "Esto es lo que quiere el Gobierno de España, funcionarios arrodillados. Sin embargo, hay personas que no nos arrodillamos".

A continuación, ha subrayado que Grande-Marlaska "tiene que presentar su dimisión" y que, en el caso de que no lo haga, Sánchez "tiene que cesarlo".

Así se ha pronunciado poco después de que el ministro del Interior asegurara en Teruel que no tiene "ninguna voluntad" de dejar su cargo tras la sentencia judicial, que ordena el reingreso de Pérez de los Cobos en su antiguo puesto.