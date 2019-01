Ciudadanos asegura que no gobernarán con partidos "antieuropeos" como Vox: "Creemos en un Madrid y una Europa conjunta"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha asegurado este miércoles que la formación 'naranja' no gobernará con partidos "antieuropeos" como Vox, ya que creen en un Madrid y una Europa "conjunta" y ha señalado que en estos momentos en lo que está pensando su partido es en "ganar" la Comunidad de Madrid.

Así lo ha indicado Zafra en rueda de prensa en la sede de su partido, al ser preguntado sobre qué le parece que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, haya señalado que no descartaría el apoyo de esta formación política para gobernar.

"Nosotros en lo que estamos pensando es en ganar la Comunidad y queremos que se convierta en la región más próspera de Europa. Para mirar a Europa no hace falta ir de la mano de aquellos que piensan que Europa es algo antiguo. Creemos en un Madrid y una Europa conjunta, una región próspera y puntera", ha sostenido.

En este punto, ha aconsejado a Garrido que piense "en los meses que le quedan e intentar llevarlo de la mejor manera posible porque los madrileños quieren un Gobierno de Ciudadanos" porque "están cansados del proyecto cansino del PP. "Creo que Madrid no se merece eso y que vayan de la mano fuerzas que el único proyecto que tienen es más de lo mismo", ha criticado.

Al ser repreguntado sobre si Ciudadanos pactaría con Vox en la región, Zafra ha asegurado que "no". "No, no vamos a gobernar con partidos antieuropeos", ha zanjado sobre esta cuestión.

En el caso de las negociaciones para formar Gobierno en Andalucía, el también diputado en la Cámara regional ha señalado que están negociando un programa de medidas con el objetivo de "reducir la infraestructura de chiringuitos que se han montado en Andalucía en estos años". "Una vez tengamos eso podremos hablar de consejerías", ha expuesto.

En cuanto a las primarias de Ciudadanos para elegir candidato a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, Zafra ha señalado que serán "lo antes posible" y que los candidatos se conocerán cuando llegue el momento de la celebración de estas primarias.