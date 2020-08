Ciudadanos asegura en 'El Cascabel' que se sentarán con el Gobierno a negociar los presupuestos del Estado

Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en relación con la imputación de Podemos y de varios de sus dirigentes en la causa que investiga la financiación del partido, instándole a "dar la cara" y dar explicaciones.

La formación naranja ha pedido que Iglesias comparezca en la Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción "para dar cuenta de las últimas informaciones relativas a la financiación irregular de Unidas Podemos y la reciente imputación tanto del partido como de altos cargos del mismo y el papel del vicepresidente en este asunto".

Otros de los asuntos relacionados con el futuro político de nuestro país es el de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, Melisa Rodríguez, portavoz nacional de Ciudadanos, ha explicado en 'El Cascabel' cuál es la postura de la formación naranja respecto a este tema: "Espero que Podemos se aplique sus propias palabras, ya que el propio Iglesias dijo que cualquier partido político imputado no podría estar en un Gobierno. Respecto a los presupuestos no podemos olvidar que España está un momento trascendental y seguimos insistiendo sobre que en esa mesa de negociación también se tiene que sentar el Partido Popular y que Sánchez no mire hacia los nacionalistas también hacia los populistas".

Por último ha subrayado que la formación de Inés Arrimadas siempre estará dispuesta a sentarse a negociar por el bien común de España: "En este momento España necesita unos presupuestos para todos los españoles y no segmentados en función de los intereses de cada formación nacionalista. Ya que estamos ante las puertas de una gran crisis económica, aunque la ministra de Hacienda, lo niegue, es más necesario que nunca que haya unos presupuestos negociados entre el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos".