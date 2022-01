Ciudadanos arranca nuevo periodo de sesiones anunciando su voto en contra a la ley de acompañamiento a los presupuestos

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha arrancado el nuevo periodo de sesiones en las Cortes de Castilla-La Mancha anunciando su voto en contra del proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2022, que está pendiente de aprobarse en el pleno.

Así lo ha avanzado la presidenta del grupo, Carmen Picazo, en rueda de prensa en Albacete, donde ha asegurado que la formación naranja va a votar "con las dos manos 'no'" ya que, según ha explicado, Ciudadanos ha exigido una bajada del IRPF para todos los castellanomanchegos y el presidente regional, Emiliano García-Page, "ha dicho que no".

Además, ha indicado, su partido ha pedido la eliminación del "injusto" impuesto de sucesiones y donaciones y Page "ha dicho que no" y ha pedido la rebaja del impuesto de transmisiones y Page "ha dicho que no". También, ha dicho, Cs ha exigido que "no se imponga" el último impuesto que viene a sumarse "a la larga lista de impuestos" que pagan los castellanomanchegos que es el canón al consumo del agua. "Parece que Page nuevamente se va a negar".

Picazo ha afirmado que, en definitiva, su formación ha planteado una "revolución fiscal sin precedentes" porque, a su juicio, es el momento de aliviar la carga fiscal a la clase media, a los autónomos, a los empresarios y a quienes generan riqueza y empleo. "Page ni siquiera se ha ofrecido a dialogar", ha criticado Picazo.

Dicho esto, ha insistido en que Ciudadanos "se opone" al "régimen fiscal socialista". "Page se ha quitado la careta" porque "no puede disfrazarse de moderado quién abusa de su mayoría absoluta" y "no puede disfrazarse de centrista" quién "impone un modelo económico socialista basado en machacar a impuestos a la clase media".

"Ciudadanos decimos basta ya" al modelo de Page, ha continuado Picazo, porque "Castilla-La Mancha necesita con urgencia una alternativa moderna, sensata, moderada y transparente como es Cs".