Ciudadanos anuncia el registro de una ley 'antifloreros' para evitar "vice-nadas con sueldazos públicos"

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Huelva a las elecciones andaluzas, Julio Díaz, acompañado por la número dos de la candidatura, Pilar Lucio, ha anunciado este miércoles en Sevilla que su formación registrará cuando "tome posesión" tras el 19 de junio una ley "antifloreros" para evitar "vice-nada" con "sueldazos públicos".

"No queremos que haya gente cobrando de los recursos públicos que no haga nada y que se ponga sueldazos como se ha puesto el vice-nada de Castilla y León, un gobierno que hoy en día está paralizado, igual que lo está el gobierno de Madrid, donde Ayuso no ha sido aún capaz de sacar ningún presupuesto", ha manifestado Díaz en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha señalado que el gobierno de Andalucía ha sido un gobierno "que ha generado riqueza y empleo" y en el que "han sido clave las consejerías de Ciudadanos". Por ello, ha apuntado que esto es lo que le proponen a los ciudadanos, "regeneración, limpieza y fortalecimiento de las instituciones con esta ley".

Díaz ha registrado un escrito ante la Oficina contra el Fraude, la Corrupción Política y protección del denunciante, al considerar que la MAS (Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva) y Giahsa --entidad prestadora de servicios de la MAS-- "no están siendo transparentes y eficaces en la utilización de un servicio público", toda vez que ha lamentado que "están funcionando con mucha opacidad y falta de transparencia", por lo que desde Cs entienden que "puede haber fraude y corrupción política".

En este sentido, ha señalado que esta cuestión le preocupa "muchísimo", de ahí que haya presentado este recurso para que "se investigue". Asimismo, ha aseverado que los concejales y alcaldes de su formación "han renunciado a una financiación que ha tejido durante años el PSOE, creando un grupo político dentro del ente para financiarse".

"Hemos rechazado este emolumento porque los ciudadanos en Huelva están pagando muy cara la factura de Giahsa, que además se financia con fondos buitres a un altísimo interés que acaban pagando en su factura los ciudadanos", ha dicho antes de destacar que habían solicitado que este dinero "fuese a detraerse de ese costo de la factura, pero se han negado".

En este punto, ha subrayado que consideran que ha sido "una práctica reiterada, no solo en la provincia de Huelva" y "ha sido sistemáticamente utilizado por el PSOE para enraizarse en el territorio y hacer que los alcaldes de todo signo político tengan que depender de esos recursos porque le adelantaban dinero a los ayuntamientos que estaban infrafinanciados".

"DESLEALTAD DE MORENO"

Por otra parte, cuestionado por las declaraciones de Juanma Moreno sobre contar con consejeros de Cs como independientes, Díaz considera que es una "clarísima deslealtad por parte de Moreno", así como ha destacado que "nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de una lista conjunta" porque "Ciudadanos es el único partido liberal que hay en el espectro autonómico andaluz".

A este respecto, ha dicho que el PP es "un partido conservador que no ha dado la carrera y que solo quiere la medalla" porque "la carrera la ha dado Cs, que ha sido determinante en el Gobierno andaluz", al tiempo que ha afirmado que "no le extrañan estas tretas del PP" que "es el Partido Popular de siempre", al que "Ciudadanos le ha sabido poner freno" porque "el bipartidismo se desliza por pendientes peligrosas" y "meten la mano en la cartera, tanto el PSOE como el PP".

Con respecto a las encuestas, Díaz dice que "nunca han derrotado" a su formación y que Cs "no habría sido clave en provocar el cambio" en Andalucía "de haberle hecho caso a las encuestas, que nos daban la mitad de diputados" y "sin embargo, se consiguió 21 diputados".

"Vamos a esperar a que los ciudadanos voten, creemos que es la mejor encuesta. A nosotros nunca nos han derrotado las encuestas, al contrario, hemos sido clave. Nuestro programa electoral es el crecimiento y la generación de empleo, que hemos impulsado desde las consejerías naranjas", ha subrayado.

Finalmente, ha apuntado que Ciudadanos afronta el inicio de campaña "con la determinación y la ilusión de siempre", toda vez que ha explicado que el proyecto liberal de su formación "tiene un espacio político centrado, moderado, reformista y progresista muy importante".

"Somos el límite a Vox, somos el único partido capaz de pararlo. Solo se va a poder formar dos gobiernos, uno en el que estén PP y Cs y que continúe con el crecimiento económico y la generación de empleo, y otro en el que el PP podría pactar con el populismo con el que habría inestabilidad y parálisis como en Castilla León y la Comunidad de Madrid; y nosotros representamos justo lo contrario, gobernabilidad, estabilidad y reformas importantes que es lo que necesitaba Andalucía", ha concluido.