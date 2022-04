Ciudadanos se abstendrá en la votación sobre el referéndum en el Sáhara

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha avanzado que su grupo parlamentario se va a abstener este jueves en la votación por el pleno de una proposición no de ley a favor de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Bal ha explicado en una rueda de prensa que uno de los motivos para su abstención es que los proponentes pretenden una "intencionada confusión" entre el derecho del pueblo saharaui y el "inexistente derecho a la autodeterminación de ciertas comunidades autónomas".

Otro motivo para su abstención es que no les parece que sea el momento adecuado para manifestarse "con un sí o un no" sobre este asunto de política internacional, cuando aún no son conocidos los términos de los acuerdos entre Marruecos y España y es desconocida asimismo la posición que adoptará Argelia respecto al precio del gas.

Bal ha indicado que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé esta noche desde Rabat más explicaciones, ya que las que ha dado hasta ahora le parecen "inadmisibles".

La carta que Sánchez envió al rey marroquí, Mohamed VI, le parece a Bal más una rendición que un acuerdo, y además fue enviada, ha dicho, con nocturnidad y alevosía, a pesar de que claramente supone un cambio de postura respecto a la posición española en los últimos 47 años.