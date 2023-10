Un ciudadano encuentra una granada de la Guerra Civil en el tejado de la vivienda de su hija en Logroño

El pasado miércoles 11 de octubre una patrulla de la BrigadaProvincial de Seguridad Ciudadana fue comisionada a una vivienda situada en el barrio de Valdegastea de Logroño, porque al parecer, un varón habría localizado una granada debajo de una teja del tejado.

Se trataba del padre de la propietaria del inmueble y quien localizó este artefacto mientras realizaba obras de reforma en eldomicilio de su hija.

El indicativo policial que se persona en el lugar, una vez que comprobó que efectivamente se trataba de una granada el objeto que se hallaba en el tejado de la vivienda, estableció las primeras medidas de seguridad y se comisionó a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ), pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, para que se personaranen el lugar.

ACTUACIÓN DE ESPECIALISTAS

A la llegada del especialista TEDAX-NRBQ se pudo comprobar que efectivamente, el artefacto resultó ser una 'granada de mano WZ-GR 31' de la Guerra Civil española y que se encontraba en un estrado de conservación muy deficiente, lo que hacía peligrosa su manipulación. Tras una observación minuciosa se comprobó que todo el sistema de activación y seguro se encontraba muy oxidado y deteriorado por el paso del tiempo.

Por lo que ante tales circunstancias se activan los Protocolos deSeguridad específicos y se procedió a su retirada de forma segura, puesto que se descartó la neutralización 'in situ' al ser una zona rodeada de viviendas.

Se estableció el Protocolo de Actuación para destrucciones de urgencia de artefactos o sustancias explosivas que se instauró con diversos organismos en el año 2017.

Siguiendo el citado Protocolo se pidió autorización al 'Acuartelamiento de Héroes del Revellín' para neutralizar el artefacto explosivo en el Campo de Maniobras y Tiro deLa Rad de Lasuén. Una vez que se obtuvo la autorización, se comisionó un indicativo sanitario (UVI móvil), bomberos y UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de la Policía Nacional para que estuvieran presentes en el momento de la detonación y establecer así la seguridad en el entorno del lugar.

Una vez que se han movilizado todos los recursos, se establece una caravana de vehículos oficiales con los dispositivos luminosos activados hasta el Campo de Maniobras y tras establecer un perímetro de seguridad, se procedió a la desactivación de la granada de mano.

Por los efectos que produjo la explosión, los expertos en desactivación de explosivos, pertenecientes a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, se puede afirmar que la granada que ha provocado esta incidencia estaba completa y contenía alto contenido explosivo en su interior,probablemente TNT.

También afirman que en este tipo de artefactos explosivos,cualquier manipulación, por mínima que sea, podría provocar la explosión. Y que en muchas ocasiones se manipulan sin tener en cuenta las medidas de seguridad, porque el aspecto oxidado y anticuado les puede llevar a ese exceso de confianza, pero eso no exime de su peligrosidad.

CONSEJOS

- Mantener la calma y no ponerse nervioso para pensar con claridad y actuar más rápidamente. Si el artefacto lleva años sin explotar, no debería de hacerlo si no se somete a ninguna manipulación.

- No tocar, no mover, no manipular, no golpear, se dejará tal y como está y en el lugar en que se haya encontrado.

- Señalizar o limitar la zona con alguna cinta o valla de seguridad si es posible y avisar siempre al 091. Para evitar que otras personas accedan al lugar o puedan llegar a manipular el objeto.

- Si se dispone de objetos explosivos o de armas de fuego en garajes o trasteros como 'reliquias' o antigüedades, desde la Policía Nacional, se anima a que avisen a los agentes, sin miedo a ser denunciados, porque la seguridad es lo más importante. Y con una buena manipulación se evitan muchas desgracias posteriores.

- En la Jefatura Superior de Policía se cuenta con el Grupo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ) que cuentan con medios y conocimientos suficientes para ayudar al ciudadano y resolver todo tipo de dudas relacionas con estos artefactos o armas.