La ciudad de San Francisco retira su estatua de Colón por la "opresión que representa para muchos"

Las autoridades de San Francisco han retirado este jueves una estatua de Cristobal Colón tras ser objeto desde hace varios días de actos vandálicos dentro de la ola de protestas contra el racismo desencadenadas por la muerte de George Floyd el 25 de mayo en Minesota durante una detención, y tras la que un agente de Policía fue imputado.

La decisión ha sido adoptada por la Comisión de las Artes de la ciudad con la aprobación de la alcaldesa, London Breed, dado que la estatua, erigida en 1957, "no se alinea con los valores de San Francisco, ni con su compromiso con la justicia racial", de acuerdo con la directora de asociaciones públicas y privadas de la comisión, Rochelle Axel.

Sin embargo, su retirada también ha sido justificada con razones de seguridad pública ya que el monumento fue atacado tres veces la semana pasada y por las redes sociales habían comenzado a circular mensajes que proponían a la población que se reuniera este viernes para arrancar la estatua de su lugar, frente a la Torre Coit, en el barrio de Telegraph Hill, y la tirara a la bahía.

"Que una estatua de dos toneladas se caiga de su pedestal representa un grave riesgo para los ciudadanos", ha señalado Axel en un comunicado en el que precisa que la estatua ha sido almacenada a la espera de una decisión final sobre su futuro, informa el 'San Francisco Chronicle'.

Las asociaciones indígenas de Estados Unidos llevan años pidiendo la retirada de las figuras conmemorativas del descubridor por entender que su nombre va asociado a la era de las conquistas europeas de Latinoamérica. La de San Francisco, concretamente, ha sido atacada con pintura roja durante años como símbolo de, según estas asociaciones, el legado de sangre que empezó con el explorador.

El descubridor, por contra, es figura de orgullo para ciertos sectores de la comunidad italoamericana del país, aunque la asociación que la representa en San Francisco no ha puesto objeciones a una retirada que venía acompañada de otro matiz polémico. El autor de la estatua fue el conde Vittorio di Cobertaldo de Verona, Italia, también escultor oficial del cuerpo de guardaespaldas del dictador fascista Benito Mussolini.

"En este momento de gran perturbación y profunda reflexión, reconocemos el dolor y la opresión que Cristóbal Colón representa para muchos", ha indicado la alcaldesa Breed en un comunicado tras la retirada de la estatua. "Creemos que el arte público debe honrar la herencia de todos, incluida la población italoamericana, pero debemos haciendo con símbolos que nos unan a todos", ha explicado.

De igual modo, el presidente del Club Social Italoamericano de San Francisco, Dave Barsi, ha aceptado la retirada. "No estoy contento pero me parece bien. Los integrantes de la comunidad italoamericana no necesitamos una estatua que nos diga quiénes somos. Que la quiten. Estamos cómodos con lo que somos", ha manifestado.