Císcar lamenta el “linchamiento” y pide “reparar el crédito” de Rueda

La exdirectora del IVAM Consuelo Císcar ha lamentado el linchamiento mediático y la polémica artificial creada en torno a la operación de compraventa de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda y ha pedido que el veredicto sirva para restituir el crédito de un artista tan exepcional.

El juicio contra Císcar, el exdirector financiero del IVAM Juan Carlos Lledó y el hijo adoptivo de Rueda, José Luis Rueda, ha quedado este martes visto para sentencia tras catorce sesiones a lo largo de cuatro semanas.

En el último turno de palabra, Císcar ha afirmado que las obras de Rueda adquiridas por el IVAM son auténticas, legales y válidas, el procedimiento administrativo ha sido conforme a ley y el precio satisfecho está entre las operaciones más ventajosas para el IVAM desde el punto de vista artístico y económico.

El balance para el museo ha sido espléndido, resulta ridículo confundir valor y precio, y me siento orgullosa de haber contribuido a uno de los momentos más brillantes del IVAM durante mis diez años de dirección, ha agregado.

Entre sollozos, ha lamentado el linchamiento incomprensible, el sufrimiento y la incomprensión que asegura haber sufrido mediante una polémica artificial y ya superada en el mundo del arte y de la gestión museística.

Por su parte, Juan Carlos Lledó ha afirmado que se ha dicho sin ninguna prueba que nos repartíamos el dinero y ha insistido en que los expedientes son perfectamente legales, hay informes previos, propuesta de gasto, retención de crédito y la operación pasó por el consejo rector, donde no hay posibilidad de engaño. No he participado en falsedad alguna.

No he colaborado con Ciscar y con Rueda para defraudar ni un euro. Ni he malversado ni he consentido que se malverse un solo euro. Nadie presionó en la redacción de los contratos. El museo se benefició en esta operación y, por lo tanto, no puede haber malversación alguna, ha subrayado Lledó.

Por su lado, el hijo adoptivo de Rueda ha negado haber mantenido relación de amistad alguna con Consuelo Císcar y haber cometido ilegalidad alguna, al tiempo que ha defendido su capacidad legal, como heredero universal de la obra del escultor madrileño, de fundir hasta 12 piezas de cada creación.

No es cierto que las obras sean falsas, yo no soy un falsificador. Hay que tener en cuenta que mi padre, que no se merece esto, hizo maquetas, esculturas, collages o bastidores, mientras que Julio González -cuya obra y reproducciones han sido comparadas con las de Rueda en varias ocasiones en el juicio- solo hizo escultura. Cuando alguien tiene esas capacidades es importante tenerlo en cuenta, ha concluido.

En esta última sesión, las defensas han sostenido que el IVAM se benefició con la compra de las obras del escultor madrileño Gerardo Rueda y que obtuvo, con la compra y la donación posterior, un saldo positivo de 3,3 millones de euros, según ha expuesto el letrado de Císcar, Juan Molpeceres.

Respecto a la ausencia de informes motivados sobre los expedientes de adquisición, este letrado ha admitido que es verdad que nadie se atribuye la autoría, pero ha reiterado su existencia, su realización por el departamento de conservación del IVAM y la ausencia de indicaciones por parte de la entonces directora del museo.

Las obras que ejecutó el hijo de Gerardo Rueda son legalmente obras de Gerardo Rueda, si algo es legal, no puede ser delito. Pero imaginemos que esas obras fuesen reproducciones, es lícito que un museo las adquiera, es relativamente habitual, y el hecho de que no se identifiquen como reproducciones no encaja en ninguno de los delitos que se atribuyen a los acusados, ha agregado.