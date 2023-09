El cine transporta este 20 de octubre a Santa Brígida la Sierra de Guadarrama vacía o una inescalada parte del Karakorum

El cine de montaña y aventura trasladará este próximo 20 de octubre a Santa Brígida (Gran Canaria) algunas de las películas documentales más prestigiadas, que transportarán a los espectadores a una Sierra de Guadarrama con ausencia total de humanos por la reciente pandemia de Covid o al 'Gulmit Tower', un pináculo de granito del Karakorum que nunca ha sido coronado y que se intenta con ayuda de parapentes.

Se trata de una nueva edición en la isla grancanaria del Mendi Tour, que por segundo año consecutivo tiene lugar en el municipio norteño y que recibe una selección de las mejores películas del prestigioso festival 'Mendi Film' de Bilbao.

Serán 5 las obras cinematográficas que podrán ver en el Centro Cultural de Santa Brígida quienes reserven sus invitaciones gratuitas a través de la web www.cimagrancanaria.com

La muestra, organizada por la asociación cultural Cima Gran Canaria y respaldada por el Ayuntamiento de Santa Brígida, aboga por la educación ambiental, la sostenibilidad, la conservación del patrimonio cultural y ambiental, así como por el arte audiovisual como "pieza clave en la divulgación de los valores naturales a través del deporte", han explicado desde la organización.

'New way up' es la historia de cómo Fabi Buhl y Will Sim, ambos alpinistas experimentados, planean usar parapentes para volar sobre el terreno glaciar, llegando a la base de la Gulmit tower en horas, en vez de tardar días.

Protagonista también será la historia de Beth Rodden, una de las atletas más prolíficas en la historia de la escalada pero con una cruda realidad: la enfermiza lucha contra su imagen corporal y sus crueles diálogos internos. La transformación de esa dinámica destructiva la ha llevado a redescubrir el amor por su deporte y por sí misma.

Una obra de animación como Egoland, subiendo a la ultima montaña inescalada, o el 'Adrenaline sucks', donde el esquiador y saltador base Matthias Giraud explica por qué no se considera adicto a la adrenalina antecederán a 'El retorno', la historia de una Sierra de Guadarrama con nadie en ella por el covid y su vuelta a la "masificación".