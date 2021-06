El cine "descarádamente clásico del verano" vuelve a Bodegas Franco Españolas

El Cine de Verano "descarádamente clásico" de Bodegas Franco-Españolas regresa los jueves de julio con un cartel que incluye cinco proyecciones "imperdibles" en V.O.S.E.

Como novedad este año, el jueves 8 de julio, disfrutaremos durante la película Una Historia Verdadera de David Lynch, de la interpretación en directo de la cantautora catalana, Joana Serrat.

Los jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de julio, la bodega centenaria reabre sus puertas a una de las veladas enoturísticas y culturales más esperadas en la capital riojana, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño. A partir de las 19,30 horas, música a cargo de diversos DJs y una interesante oferta de gastrobar con gastronomía y vinos Bordón crearán el ambiente perfecto para dar paso con la caída del sol, a la proyección de la película.

1 de julio: La Cena de los Idiotas "Le Dîner de cons"Francia / 1988/ 77min / VOSE Francés Dirección: Francis Veber

8 de julio: Una Historia Verdadera "The Straight Story"Estados Unidos / 1999/ 111min / VOSE InglésDirección: David LynchBanda Sonora Original (en directo): Joana Serrat

15 de julio: Isla de Perros "Isle of Dogs" (Animación) Estados Unidos / 2018 / 101min / VOSE InglésDirección y guión: Wes Anderson

22 de julio: La Virgen de AgostoEspaña / 2019 / 125min Dirección: Jonás Trueba

29 de julio: La Noche del Cazador "The Night of the Hunter"Estados Unidos / 1955/ 93min Dirección: Charles Laughton. Intérprete principal: Robert Mitchum.

Para Elena Pilo, directora de Enoturismo de Franco-Españolas: "Volvemos con más ganas que nunca. No queríamos fallar en este evento que celebra su VII edición y que como en años anteriores esperamos colgar pronto el cartel de entradas vendidas. Colaboramos con el Banco de Alimentos donando 1? por cada entrada vendida. Así mismo, agradecemos el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Logroño, fundamental para la reactivación turística de nuestra bodega y del conjunto del destino".

Gorka Salazar, programador del ciclo, explica así su particular selección de películas: "Con un idiota redomado, con el campeón mundial de los idiotas, comenzamos este ciclo de cine verano en las Bodegas Franco Españolas, en el que dejamos atrás lo inverosímil para disfrutar de las noches de verano con una copa de Bordón en la mano. Será en La Cena de los Idiotas, soberbia y desternillante comedia, que Francis Veber convirtió en el éxito indiscutible del cine francés de la década de los 90, donde brindaremos por el verano que llega y nos recuerda que es hora de relajarnos.

La siguiente película es Una Historia Verdadera o el claro ejemplo de que en ocasiones en la sencillez está la perfección. El turbio David Lynch sorprendió a todos con una película magistral que arrebata por su asombrosa y tierna simplicidad. El viaje en un pequeño tractor a través de la América Rural es un canto a la vida y un recital de clasicismo cinematográfico.

Pero en esta ocasión la experiencia será bien diferente ya que la proyección estará acompañada por la interpretación en directo de Joana Serrat, una de las artistas nacionales de mayor proyección internacional que, con unas coordenadas musicales marcadas por la americana, nos sumergirá con delicadeza en el mundo de paisajes abiertos y horizontes esperanzadores de la road movie de Lynch, sin duda una experiencia cautivadora.

Continuaremos el ciclo con reminiscencias de los últimos meses pandémicos a través de una delicia artística y nada convencional película de animación: Isla de Perros. Un diamante del stop motion ideada por Wes Anderson en la que con motivo de una epidemia de gripe canina todos los perros deben quedar confinados en una isla.Y saltamos a otro confinamiento, en este caso voluntario, el de Eva, una joven de treinta y tres años que decide quedarse en agosto en Madrid. En esos días de fiesta y verbenas, Eva descubre que todavía puede darse una oportunidad. Jonás Trueba atrapa toda la magia del verano en La Virgen de Agosto, una preciosidad de película nominada a mejor película extranjera en los premios César de la Academia del cine francés.

Por último, y para romper el ritmo, uno de los cuentos de hadas más perversos de la historia del cine: La noche del cazador, o cómo los nudillos de Robert Mitchum, con las palabras "amor" y "odio" tatuadas, nos recuerdan la eterna lucha del bien contra el mal. La única película dirigida por el sublime actor británico Charles Laughton es hoy un clásico eterno.

Actividad no recomendada para menores de 13 años.

Precio entrada (1, 15, 22 y 29 julio): 8 ? IVA incluido Precio entrada (8 de julio): 14 ? IVA incluido

Compra anticipada de entradas en: https://www.francoespanolas.com/agenda-culturalMás información en: enoturismo@francoespanolas.com y en 941 251290