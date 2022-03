Cinco títulos que pasaron por la 66 Seminci aspiran al Oscar este domingo

Cinco de los títulos que pasaron por alguna de las secciones de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), celebrada en la capital del Pisuerga el pasado otoño, optan este domingo, 27 de marzo, a hacerse con el Premio Oscar de la Academia de Hollywood.

Se trata de 'El limpiaparabrisas' ('The Windshield Wiper'), del español Alberto Mielgo; 'Asuntos del Arte' ('Affairs of the Art'), de Joanna Quinn; 'La peor persona del mundo' ('The Worst Person in the World'), de Joaquim Trier; 'Escribiendo con fuego' ('Writing with Fire'), de Sushmit Ghosh y Rintu Thomas, y 'When We Were Bullies', de Jay Rosenblatt.

En concreto, 'El limpiaparabrisas' y 'Asuntos del Arte' --esta última Espiga de Oro al Mejor Corto en Seminci-- competirán por el Oscar al Mejor Cortometraje de Animación, mientras que la ganadora del Premio Fipresci en la 66 Seminci, 'La peor persona del mundo', opta a la estatuilla dorada por partida doble, como Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original.

Asimismo, 'Escribiendo con fuego' (Premio Fundos en la sección Tiempo de Historia) y 'When We Were Bullies' (galardonada como Mejor Corto en Tiempo de Historia), han logrado la candidatura al Oscar en las categorías de Mejor Largometraje y Cortometraje Documental, respectivamente.

Por otro lado, el compositor español Alberto Iglesias, Espiga de Honor de Seminci, ha obtenido su cuarta nominación a los premios de la Academia de Hollywood que se fallarán este domingo en Los Ángeles, en este caso por la banda sonora de 'Madres paralelas'.

Cabe recordar que por esta película la actriz Penélope Cruz opta al Oscar a la mejor interpretación femenina, mientras que Javier Bardem completa la lista de españoles nominados por su participación en 'Being the Ricardos'.