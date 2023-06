Cinco empresas de Sevilla, finalistas de los X Premios Emprendemos Top50 de la Junta

Las empresas sevillanas 'Combata', 'IOPark', 'M2R Agro-farm', 'Turiscool' y 'Youforget.me' han sido elegidas ganadoras provinciales de la décima edición de 'Premios Emprendemos Top 50', impulsados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, para reconocer a las empresas más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento y de creación de empleo de la región.

Estas firmas, que han obtenido el pase directo a la final regional de estos reconocimientos, han sido seleccionadas por un jurado de expertos de distintos organismos dedicados al fomento del emprendimiento en Sevilla, que ha presidido la secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Concepción Ruiz, según ha informado la consejería en una nota de prensa.

Ruiz ha destacado el "alto componente innovador y tecnológico de los proyectos" que han concurrido a la décima edición de estos premios "que reconocen e impulsan el talento emprendedor e innovador de Andalucía más allá de sus fronteras". En este sentido, ha señalado que la selección de los finalistas no ha sido fácil para el jurado y ha ensalzado el "enorme potencial y dinamismo emprendedor de la provincia de Sevilla", felicitando a todos los candidatos.

Las cinco empresas ganadoras pasan directamente a integrar el ranking de empresas Top50 con mayor impacto de la región y competirán en la final regional con otras 35, procedentes de las restantes provincias andaluzas, por alzarse con el galardón de empresa más innovadora de la región.

Junto a las cinco ganadoras, otras tres empresas sevillanas, 'Ingenio Triana', 'Núkrum' y 'Swap your Travel' han sido seleccionadas como aspirantes al ranking Top50, puesto en marcha en la pasada edición para reconocer a las 50 iniciativas con mayor impacto del ecosistema emprendedor andaluz.

Estas firmas pasan ahora a una fase de 'segunda oportunidad' en la que sólo diez serán seleccionadas por un comité regional de entre las 24 que queden en los puestos seis, siete y ocho de las ocho fases provinciales que se celebran en Andalucía.

De las 244 candidaturas que se han presentado en toda la región, 40 han concurrido a la décima edición de los Premios Emprendemos Top50 en Sevilla.

SOBRE LAS GANADORAS

'Combata es una empresa enfocada en la venta y distribución de tapas antidroga personalizables y adaptables a cualquier vaso, que además evitan derrames. Están diseñadas para proteger la integridad física de las personas en entornos recreativos y sociales ofreciendo una experiencia segura y agradable para los clientes de establecimientos de hostelería y ocio. Además, usan productos reutilizables y sostenibles, lo que reduce la generación de residuos y el impacto ambiental.

'M2R Agro-Farm' es una empresa reciente fundada por dos jóvenes emprendedores, cuyo objetivo es la producción y comercialización de proteína de alta calidad generada a través de los insectos. Se especializa en la ganadería de precisión a través de la cría del tenebrio molitor. Busca aprovechar los recursos disponibles y basa su modelo de negocio en economía circular y en la agenda 2030.

'Turiscool' es una plataforma en 'streaming' para la formación de los profesionales del sector hotelero. Su metodología permite a sus alumnos, procedentes de cualquier país hispano, acceder a una formación de negocios online con un coste asumible, basada en el 'video microlearning', con sesiones de 15-20 minutos de duración y con contenidos impartidos por reconocidos profesionales del sector.

'IOPark' es un dispositivo para abrir puertas automáticas comunitarias con el teléfono móvil. Diseñado con la última tecnología IoT, este producto puede ser de utilidad para comunidades de vecinos, propietarios de garajes, gestores de viviendas turísticas y cualquier persona que busque una solución segura, cómoda y avanzada para controlar el acceso inteligente a cualquier zona del edificio.

'Youforget.me' es una plataforma digital online SAAS que integra funcionalidades para la gestión, control y recuperación de la privacidad. Utiliza una tecnología diseñada para profesionales con el fin de facilitar la concienciación de la huella digital y los derechos de protección de datos y privacidad de sus clientes en tres clics y no más de 15 minutos. A través de la app 'eWink', el usuario final podrá clasificar y calificar los resultados de su huella digital y tramitar sus derechos.

SOBRE LAS ASPIRANTES

'Nükrum Technologies' es una empresa dedicada a tratamientos médicos VR de última generación en el metaverso para diferentes afecciones. Además, han diseñado una app para personas vulnerables --con pocos recursos económicos, en riesgo de exclusión social, refugiados y migrantes, y víctimas de violencia de género--.

'Swap your Travel' es una plataforma digital de compraventa de billetes de viaje con transacciones entre vendedores que por algún motivo personal o profesional no pueden realizar el viaje que tenían pagado y compradores que buscan una oferta de última hora. De esta forma, el viaje no se cancela, sino que se convierte en un producto vendible de precio competitivo.

'Ingenio Triana' es una empresa de base tecnológica dedicada a ingeniería, impresión 3D, diseño 3D, agricultura digital, domótica y robótica educativa.

GALA REGIONAL X PREMIOS EMPRENDEMOS TOP50

La gala regional de los X Premios Emprendemos Top50, que está organizando Andalucía Emprende, tendrá lugar en el Carmen de los Chapiteles de Granada el próximo 28 de junio. Este certamen tiene como objetivos reconocer y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, favorecer la conexión y el networking entre personas que quieran crear, desarrollar o transformar una empresa e inspirar a quienes todavía no han dado un paso adelante estimulando la creatividad y la búsqueda de oportunidades de negocio.

Un jurado regional compuesto por emprendedores y empresarios referentes y expertos en financiación elegirá en esta gala a las tres empresas más innovadoras de Andalucía de entre las 50 finalistas. Como premio recibirán servicios personalizados para impulsar el desarrollo del negocio, asesoramiento y formación de alto nivel, una agenda de negocios internacional y acceso a inversores.

Además, se reconocerá a las 50 iniciativas con mayor impacto del ecosistema emprendedor andaluz, a las que se les concederá el 'Sello Top50', una distinción que se puso en marcha el pasado año, y que se consolida en ésta, tras la positiva valoración de las empresas que lo obtuvieron.

Este sello dota a las firmas seleccionadas de acceso directo y personalizado a los servicios de apoyo al emprendimiento y a la creación, consolidación e internacionalización de empresas que presta la Junta de Andalucía, permitiéndoles la conexión con corporaciones y startups tractoras.

Además, se benefician de promoción y difusión como empresas TOP 50 de Andalucía, de preparación y acompañamiento para acceder a grupos de inversores nacionales e internacionales y asesoramiento, formación y asistencia a jornadas de networking para facilitar el establecimiento de contactos, sinergias y alianzas de colaboración.