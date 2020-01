Cinco años y medio de cárcel al hijo que intentó ahogar a madre con alzheimer

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cinco años y seis meses de prisión al hombre que en junio de 2018 intentó ahogar por dos veces con las manos a su madre, de 77 años y con alzheimer, mientras estaba tumbada en la cama de una vivienda de San Lorenzo de El Escorial.

Así lo acuerda la Sección Séptima de la Audiencia en una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que le impone esa pena como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia agravante de parentesco, rebajada por las atenuantes de confesión y alteración mental por depresión.

En el juicio, celebrado en octubre, el acusado admitió que trató de asfixiar a su madre porque él buscaba castigarse para ir a la cárcel movido por un sentimiento de culpa a raíz de la enfermedad mental que padece, como manifestaron en la vista oral psicólogos y familiares.

El tribunal considera probado que Miguel A.S. trató de acabar con la vida de su progenitora sobre las ocho de la mañana del 4 de junio de 2018 cuando cuidaba de ella al hacer fuerza en el cuello de la mujer, que yacía en la cama de su habitación.

Según el relato de la Sala, el acusado telefoneó desde el salón al 112 para comunicar que creía haberla matado y a continuación volvió a entrar en la habitación para apretarle de nuevo en el cuello con el objetivo de asegurarse de que ya no tenía pulso.

La llamada del acusado a los servicios de Emergencias permitió tanto a la Guardia Civil como al personal sanitario acudir a la casa y salvar la vida de la víctima, que sufrió lesiones de grave riesgo vital.

"Yo me quería hacer daño, pero no he podido", declaró desde el banquillo Miguel A.S., mientras que sus hermanos achacaron su actuación a la depresión que padecía e hicieron hincapié en que mantenía una buena relación con la madre.

Para la Fiscalía, que pedía en principio 14 años de cárcel, esa "depresión moderada" alteraba las facultades del condenado, en prisión desde que sucedieron los hechos, por lo que decidió rebajar la solicitud de pena a 10 años.

La resolución le impone además la prohibición de acercarse a su progenitora a menos de 500 metros durante seis años.