El PP cifra en más de 600.000 los votantes del PSOE que apoyarían a Feijóo

El PP estima que hay más de 600.000 ciudadanos que en las últimas elecciones generales votaron al PSOE de Pedro Sánchez y que en los próximos comicios apoyarían al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para dar vida a un proyecto común que aglutine la voluntad de la gran mayoría.

Este dato lo ha facilitado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una rueda de prensa en la sede de Génova después de la publicación hoy de nuevos sondeos que presagian el triunfo de los populares en las generales previstas a finales de este año.

Empezamos el año en una magnífica situación, ha resaltado Bravo ante la doble cita electoral de 2023, que se abrirá con las municipales y autonómicas en mayo.

Según el dirigente del PP, mucho más importante que esas encuestas es lo que dicen, al haber más de 600.000 personas que votaron al PSOE que ven en Feijóo a la persona transversal que es capaz de aglutinar un proyecto de transformación del país.

Eso hace que desde el PP seguimos con esa ilusión de ver cómo el proyecto en el que estamos trabajando a la gente le gusta y le convence () Lo importante es ampliar el espectro de gente que considera a Feijóo la persona adecuada, ha apuntado.

Bravo ha manifestado que los ciudadanos prefieren un presidente como Feijóo que venga a abrir los brazos a todo el mundo, no a polarizar, no a enfrentar, no a insultar, no a pensar que el que opina diferente a ti está equivocado siempre.

En ese camino, como hemos visto en Andalucía y Madrid, la gente amplia la base de tu votante y encuentras gente de izquierdas que te quiere votar. Ve ese proyecto común, de aglutinar la voluntad de la gran mayoría, ha señalado.

Respecto a los comicios autonómicos de mayo, el vicesecretario de Economía ha barruntado que el PP está en disposición de conservar el poder donde ya lo tiene y de ganar y gobernar en cualquier comunidad donde haya elecciones. EFE

