El PP cifra en 54 las denuncias por ocupación ilegal de vivienda en León y destaca la "primera Ley Feijóo"

El Partido Popular ha cifrado en 54 las denuncias registradas en la provincia de León en los últimos 18 meses por ocupación ilegal de viviendas, unos datos que ha calificado como "demoledores", aunque ha puesto en valor la propuesta impulsada en el Senado de una Ley de Desalojo Exprés y Tolerancia Cero con la "okupación", que es la "primera Ley Feijóo para "atender las preocupaciones reales de las familias".

Los parlamentarios nacionales del PP han expuesto hoy en rueda de prensa que en toda España son 17.000 los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas, lo que supone una media de 46 diarias para lo que se ha articulado esta norma que busca "restablecer la España que respeta los derechos y la ley".

"No hay ocupación buena o mala, como no hay terrorismo bueno o malo. La ley se cumple o no se cumple. La España de Pedro Sánchez es la de la ocupación y la España de Feijoo es la que respeta los derechos y las leyes", ha apuntado el senador del PP por León, Antonio Silván, que ha señalado que la ocupación "no es vivienda social, es delincuencia".

Por eso, considera que la Ley de Desalojo Exprés y Tolerancia Cero promovida por el Partido Popular supone "estar cerca de las familias que pagan la hipoteca y el alquiler", ya que contempla el desalojo en 24 horas desde que la ocupación e incrementa las penas contempladas en el Código Penal.

La nueva normativa también recoge una modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal para proteger a los vecinos antes los actos vandálicos que, "en reiteradas ocasiones, se dan por parte de los ocupas".

La cuarta medida más significativa es la devolución del IVA y el impuesto de patrimonio para las víctimas de la esta actuación ilegal. Esta normativa, que ya ha recibido el visto bueno en el Senado, deberá debatirse en el Congreso.

"Esperemos que se apruebe y Sánchez se ponga del lado de los que pagan la hipoteca y no de los okupas", ha señalado Silván.