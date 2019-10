Cientos de personas se reúnen en el Obelisco de Buenos Aires para celebrar la victoria de Alberto Fernández

Varios centenares de personas se han dado cita este domingo en el céntrico Obelisco de Buenos Aires para celebrar la victoria del candidato 'kirchnerista' Alberto Fernández al ritmo de tambores mezclados con los cláxones de los vehículos que pasaban por el lugar.

"Con Macri ha ido todo mal. En decadencia. Me entró la duda de que su Gobierno fuera a ser mejor, pero estos cuatro años han sido pésimos. No sé qué va a pasar para que lo recuperemos. No hay trabajo. Yo soy pensionada, y a mí no me alcanza con los 9000 pesos (136 euros) que cobro", señala Norma Mena mientras decenas de personas ondean la bandera argentina.

"El país no sé cuántos años va a pasar para que lo recuperemos. Porque tampoco van a hacer milagros los que llegan", reconoce.

"Tengo mucha alegría y paz. Espero que todo vuelva a ser como antes. Que lleguemos a fin de mes. Que tengamos para comer. Que nos alcance la plata para darnos gustos. Para salir de viaje, que en estos cuatro últimos años no pudimos", ha evocado Ramona Chaves, desempleada, mientras a sus espaldas los congregados en el Obelisco cantan "Macri ya se fue".

"Lo primero que el nuevo Gobierno tiene que hacer es poner plata en el bolsillo de la gente. Se hace muy difícil comer. No es sólo por comprar un accesorio. O ropa. Es la comida. No podemos comprarla. Es muy difícil", ha lamentado Celeste Ferrai, una trabajadora autónoma que ha perdido buena parte de sus encargos.

La pobreza afectaba en 2015 al 29,2 por ciento de la población, pero ahora aflige al 25,4 por ciento de los argentinos. El desempleo supera el 10 por ciento y el país, muy endeudado, ha firmado una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.000 millones de dólares.

"Ese préstamo se va a renegociar, como se renegoció en 2003. Estábamos en peores condiciones entonces y se solucionó. Primero está el país. Un deudor que está en problemas, no te puede para, y el fondo va a tener que comprender esa situación", comenta Hernán Castro, empleado en un restaurante.

Alberto Fernández tiene previsto reunirse en la mañana del lunes con Mauricio Macri para iniciar la transición gubernamental en la tercera mayor economía de América Latina.

VICTORIA PERONISTA

El peronista Alberto Fernández ha ganado las elecciones presidenciales de Argentina, y gobernará el país sudamericano, inmerso en una grave crisis económica, durante los próximos cuatro años.

"Vamos a construir la Argentina igualitaria que soñamos. Ese es el compromiso que asumo y ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos cuatro años, sean conscientes de lo que nos han dejado, y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas", ha señalado el candidato izquierdista en Buenos Aires, durante su discurso de victoria.

Fernández ha logrado el 48 por ciento de los votos, superando en siete puntos y medio al actual presidente, que Gobierna el país desde 2015 y dejará la Casa Rosada, sede del Gobierno, el próximo 10 de diciembre.

Ahora se preparará la transición en el país. La exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), nueva vicepresidenta electa del país sudamericano, ha pedido al todavía dirigente del país que tome medidas económicas en la transición gubernamental.

"Me voy a tomar un atrevimiento. Le voy a pedir aquí, frente a ustedes y todos los argentinos, al que todavía es presidente, hasta el 10 de diciembre, por favor, en mi carácter de expresidenta de dos mandatos constitucionales que, por favor, hasta el 10 de diciembre tome todas las medidas que pueda tomar para aligerar las situaciones dramáticas que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad", ha solicitado.

El Banco Central de la República Argentina ha anunciado, tras conocerse los resultados de la elección, que el control de cambio de divisas para las personas físicas se restringe desde los 10.000 dólares al mes, límite vigente desde el día 1 de septiembre, hasta los 200 dólares al mes.

Con la medida, se quiere evitar una gran devaluación del peso argentino, como la que tuvo lugar tras la celebración de las elecciones primarias, a mediados de febrero, en las que Fernández se impuso a Macri por 16 puntos.

Esa distancia se ha reducido ahora hasta los 7,5 puntos. Insuficiente para gobernar, pero que le da a Macri y a su movimiento político gran relevancia en el tablero público del país, y que supone un espaldarazo a su gestión a pesar de la grave crisis económica surgida durante su mandato, en un país cuya economía se contraerá un 3 por ciento en 2019.

"Sabemos que, gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos, porque son cosas muy valiosas. Hablo de algo muy difícil de cuantificar, que es otra forma de relacionarnos, otra cultura de poder, otra forma de gobernar, otra forma de escucharnos", ha reclamado Macri tras reconocer su derrota en las urnas.

Es el primer presidente en la democracia restaurada de Argentina que, tras postular a su reelección, no la consigue.