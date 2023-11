Cientos de manifestantes contra la amnistía se concentran ante Moncloa y cortan la autovía

(Amplía la noticia LO6028 con más información)

Varios cientos de manifestantes contra la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez se han concentrado frente al Palacio de la Moncloa y en su recorrido han ocupado algunos carriles de la A-6 de entrada a la capital, mientras que la policía ha cortado algunas de las vías de acceso a la zona.

Según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, como consecuencia de la presencia de manifestantes ha sido cortado un tramo de esta vía próximo a la Plaza de Moncloa.

Los manifestantes han ondeado banderas de España al grito de "Sánchez eres un cobarde" o "no me pegues, me llamo Mohamed", y han circulado entre los coches que transitaban por la carretera.

Una barrera policial ha impedido el paso de los manifestantes antes de la Avenida de Séneca, al rebasar el Arco de la Victoria desde la calle Princesa; algunos de ellos se han sentado frente los antidisturbios.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado en redes sociales que la entrada a la A6, en Puerta del Hierro, está cortada, y hay retenciones de más de 3 kilómetros.

Esta manifestación tiene lugar tras la celebrada esta mañana en la plaza de Cibeles contra la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, mientras otros manifestantes se han desplazado hacia la calle Ferraz, donde se ubica la sede federal del PSOE.