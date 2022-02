Cid (comuns) acusa a Borràs de "mentir a los diputados y la ciudadanía" y exige explicaciones

El diputado de En Comú Podem David Cid ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de "mentir a los diputados y la ciudadanía" sobre el escaño del ya exdiputado 'cupaire' Pau Juvillà y ha exigido explicaciones en sede parlamentaria.

En declaraciones a periodistas este sábado, ha recalcado que las aclaraciones al respecto "no pueden ser fraccionadas ni en diferido" y que no se pueden dilatar en el tiempo porque considera grave que Borràs no explicara en el pleno del Parlament del jueves que Juvillà ya no era diputado y que no había sido convocado.

En esta línea, ha calificado la crónica parlamentaria de esta semana de "desobediencia-ficción" y ha cargado contra Borràs por haber intentado, según él, hacer trucos de magia para evitar explicar lo que estaba pasando.

Cid ha extendido su exigencia de explicaciones a todos los partidos independentistas porque "han paralizado al Parlament y no han explicado lo que estaba sucediendo" motivados por lo que ha calificado de batalla para la hegemonía.

De todos modos, ha defendido que la retirada del escaño de Juvillà es "claramente injusta" y que, a su parecer, la Junta Electoral Central (JEC) no tendría que poder retirarle el acta.

REFORMA LABORAL Y ERC

Ha pedido proteger la reforma laboral aprobada el jueves en el Congreso "ante la estrategia de la derecha y la extrema derecha de comprar votos, del tamayazo y la judicialización".

Ha apelado al Govern instándole a "defender la reforma laboral desde un punto de vista político, pero también aplicándola", especialmente a sus propios trabajadores, un 40% de los cuales Cid ha dicho que tienen un contrato temporal.

Preguntado por ERC, ha criticado que la formación "tiene una estrategia muy errática, cada vez más cercana a la de Junts" y ha dicho que la pelota está en su tejado porque, a su juicio, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cada vez está más solo y tiene que decidir cómo quiere afrontar lo que queda de legislatura.