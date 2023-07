Chueca traslada al presidente del TSJA que "pronto" llegará el recurso sobre la Romareda

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, que "pronto" presentará el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que ha anulado los pliegos de la licitación del estadio de La Romareda al aceptar las alegaciones de Podemos.

Chueca se ha reunido este jueves con el presidente el TSJA dentro de la ronda de visitas protocolarias con las principales instituciones como nueva alcaldesa de Zaragoza. "No hemos hablado apenas. Simplemente le he dicho que es una pena. Ya has visto que problema hay con esto y pronto os llegará el recurso. Nada más".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha informado de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza siguen estudiando el contenido del recurso y ha reiterado que se recurrirá ante el TSJA.

Ha lamentado que, en este asunto, se "pongan por delante los intereses de algunos partidos a los intereses generales de la ciudad", pero se ha mostrado partidaria de "abrir una nueva etapa para buscar colaboración y consensos entre todos dejando de lado esta guerra por el campo de fútbol".

A su parecer, se ha perdido una oportunidad "muy buena" porque el estadio "no costaba dinero a los zaragozanos" aunque "lo vamos a defender". Para ello ha apostado por "trabajar para asegurar el campo de fútbol y ser sede del Mundial 2030 y, a ser posible, sin que vuelvan a poner palos en la rueda los partidos de siempre".

CÁMARAS

En esta reunión protocolaria con el presidente del TSJA, Chueca le ha mostrado toda su disposición para colaborar con la justicia en estos cuatro años de mandato y ha confiado en tener una relación "estrecha y colaborativa, como tiene que ser entre instituciones".

La alcaldesa ha trasladado su "máximo respeto" al TSJA con la intención de seguir colaborando en aspectos como instalación de cámaras de seguridad en la calles para mejorar la seguridad ciudadana.

Para colocarlas es importante contar con la colaboración de la justicia, ya que las imágenes se utilizan cuando hay una orden judicial y ha elogiado su utilidad porque "tiene un efecto disuasorio muy importante y ayuda a reducir el vandalismo" por lo que se ampliará a otras zonas.

Las cámaras ya están en la calle Dato y hay otras zonas como el entorno de la calle María Lostal que lo han solicitado los vecinos y "se está estudiando", ha concluido.