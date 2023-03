Chueca sostiene que el PP elabora sus listas por "capacidad y méritos" y el PSOE "mete a familiares y amigos"

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza y candidata del PP a la Alcaldía de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha indicado que los 'populares' están elaborando unas listas electorales basadas en "capacidad y méritos" frente al Partido Socialista que "mete a familiares y amigos".

Chueca ha explicado que los 'populares' tienen una estrategia diferente a la del Partido Socialista, a quienes ha acusado de conformar sus listas "metiendo a familiares y amigos". "Solo observándolas se ve que hay más nivel de cargos por confianza y familiaridad que por capacidad", ha opinado.

En esta línea ha declarado que el Partido Popular trabaja en unas listas "por capacidad y méritos". Ha manifestado que "no hay prisa", porque todavía hay plazo, hasta abril, "y hasta la fecha no vamos a desvelar las listas, porque estamos trabajando para buscar a los mejores, no a los amigos, parejas y familias".

Así se ha pronunciado Natalia Chueca este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación en la inauguración de la XIII edición del evento 'Menuda Feria', en la sala Multiusos del Auditorio.