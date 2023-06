Chueca (PP) rechaza formar un gobierno de coalición con VOX: "no es posible" y le pide responsabilidad

La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha rechazado la petición del candidato de VOX, Julio Calvo, de formar un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de la capital aragonesa que le aportaría 4 concejales a los 15 de los populares y superarían con creces la mayoría absoluta de 16 votos y ha indicado "no va a ser posible".

Chueca ha argumentado que su planteamiento es gobernar con 15 concejales, el respaldo de las urnas y con el antecedente del pasado gobierno de 14 concejales --PP-Cs-- y el apoyo exterior de VOX. "Considero es la fórmula más adecuada para seguir trabajando con el respaldo único del PP y con la responsabilidad y colaboración de VOX porque hay puntos del programa en los que coincidimos y otros no".

Esta responsabilidad de apoyar su investidura ha dicho Chueca que "no tiene contrapartida sino la responsabilidad de todos los grupos municipales de trabajar por Zaragoza": "Somos concejales y tenemos que trabajar por nuestra cuidad. A partir de ahí las urnas me avalan con la mayoría simple y pido que se respete lo que han votado los zaragozanos y es la contrapartida que tienen que dar todos los partidos políticos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha agradecido la disposición y proactividad de VOX al presentar medidas que le gustaría llevar a cabo el próximo gobierno. También ha elogiado la responsabilidad y el trabajo realizado por VOX este mandato y le ha solicitado esa misma responsabilidad para los cuatro años siguientes porque "Zaragoza no se puede bloquear y se tiene que seguir transformando y hacen falta esos apoyos --los votos de VOX-- para sacar adelante proyectos estratégicos, presupuestos y ordenanzas".

"EXPECTACIÓN QUE NO SE AJUSTA A LA REALIDAD"

Su impresión es que se ha generado una expectación que "no se corresponde con la realidad" porque este mandato ha gobernado el PP con Cs con los 14 concejales que sumaban y el apoyo externo de VOX con dos concejales y tras las elecciones del 28 de mayo, el PP ha logrado 15 concejales. "Solo pretendemos tener ese apoyo y si se tiene en la investidura sería una acto de buena voluntad y colaboración futura, sino mantendré mi postura y seré investida porque seré lista más votada".

Chueca ha opinado que el hecho de que VOX no forme parte del Gobierno no tiene por qué hacer más difícil aprobar los presupuestos porque ambos coinciden en programas de ciudad y ha asegurado que el PP seguirá en un proyecto de continuidad y transformación de la ciudad. "Mi mano estará tendida para llegar a acuerdos con VOX y los demás grupos municipales", ha agregado.

Ambos han mantenido una reunión dentro de la ronda de contactos que ha emprendido el PP al ser la lista más votada y que se ha quedado a un escaño de la mayoría absoluta. Chueca también ha envidado sendas peticiones de reunión a los grupos del PSOE y ZeC, que los dos han rechazado.

Al respecto, Chueca ha opinado que a tenor de la respuesta del PSOE "parece ser que sigue instaurado en el bloqueo cuando es más necesario que nunca mantener esa responsabilidad por los zaragozanos".

"No se entiende que el PSOE haya rechazado sentarse a hablar y mi obligación es gobernar para todos, los que me han votado y los que no, y por eso entiendo que el punto de partida es hablar con todos los grupos municipales para buscar esos puntos de coincidencia", ha considerado.

Ha expuesto que en política "no se entiende que alguien que ha perdido las elecciones no se quiera sentar a hablar con quien las ha ganado y cuando le tiende la mano y además no necesita de los acuerdos". A su parecer, se trata de "rebeldía democrática la que demuestra el PSOE en varias instituciones, como en el Gobierno de Aragón, y es incomprensible que también llegue al Ayuntamiento cuando empieza un nuevo ciclo y se trata de mirar al futuro estos cuatro años que hay por delante".