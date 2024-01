Chueca dice que recibe a la RFEF este martes "con los deberes hechos" para ser sede el Mundial de Fútbol

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que la capital aragonesa recibe la visita de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este martes, 16 de enero, "con los deberes hechos" para que la ciudad sea elegida sede del Mundial de Fútbol en 2030.

Así lo ha expresado Chueca este lunes preguntada por los medios de comunicación sobre la visita de representantes de la RFEF para evaluar las condiciones de Zaragoza para optar a ser sede del Mundial de Fútbol en 2030.

Chueca, que ha visitado las instalaciones de FCC Medio Ambiente de Zaragoza, ha indicado que la ciudad está preparada y que, "efectivamente, estamos contentos de poder recibir esta visita con los deberes hechos".

"Me siento especialmente orgullosa es de cómo Zaragoza ha salvado un problema que se abrió en septiembre del año 2023 cuando supimos que por culpa del recurso de Podemos y de la inseguridad jurídica que eso generó en el club no se podía presentar a la licitación y, por lo tanto, no podía realizar la nueva Romareda en los plazos establecidos", ha manifestado.

En este punto, se ha mostrado satisfecha por "dar una solución en tiempo y forma" para que se siguiese cumpliendo con los plazos con la Real Federación Española de Fútbol y que Zaragoza "no perdiese la oportunidad" de ser sede del Mundial 2030. "Eso lo hemos hecho gracias al apoyo y a la participación del Gobierno de Aragón y del Real Zaragoza", ha asegurado.

REQUISITOS DE LA FIFA

La alcaldesa ha señalado que la RFEF evalúa la disponibilidad de un campo de fútbol conforme a los requisitos de la FIFA en los plazos que nos marcan, "para La Liga del año 2029 y eso lo vamos a poder tener".

"El estadio es de nueva construcción y va a cumplir con todos los criterios de sostenibilidad, de eficiencia energética y todos los requisitos que plantean para la celebración de un evento de estas características", ha apostillado.

En este sentido, ha añadido que los representantes de la Federación también van a visitar los equipamientos para los entrenamientos en la ciudad deportiva y "van a conocer de primera mano" toda la instalación hotelera.

"Es una visita técnica donde van a poder evaluar y ver con sus propios ojos que Zaragoza cumple y que no hay motivo para que la cuarta ciudad de España no sea sede del Mundial 2030", ha aseverado.