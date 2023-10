Choque en la Asamblea entre Ayuso y Más Madrid con acusaciones cruzadas de antisemitismo y de asumir postulados de Hamás

La presidenta recomienda a Mónica García que acuda a Gaza a ver "cómo es la vida real en manos de Hamás"

La Asamblea de Madrid ha vivido este jueves en la sesión de control un nuevo rifirrafe entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y Más Madrid, con su portavoz, Mónica García, a la cabeza, con acusaciones cruzadas de antisemitismo y de asumir los postulados de Hamás así como de estar del lado del "genocidio".

Durante la sesión de control, García ha afeado, en primer lugar, a la dirigente madrileña que no tuviera "ni siquiera una palabra de rechazo o de condena" ante el "genocidio programado y anunciado en streaming" que ha helado "la sangre" al resto del mundo, refiriéndose al ataque contra el hospital de Gaza. "Dos millones de personas condenados a la ley salvaje del ojo por ojo, hospitales y escuelas bombardeados, un niño asesinado cada 15 minutos... Y usted, callada y de gira por América", ha criticado la líder de Más Madrid.

A estas palabras ha respondido Ayuso, quien se ha mostrado "a favor de las democracias liberales del mundo". "He estado yo personalmente en kibutz viendo cómo en ellos los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a Hamás, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario", ha lanzado.

En este punto, ha animado a García a que deje de ser por una vez "la única que no acude a los actos en homenaje por el Holocausto en esta Asamblea" y ha deslizado que empieza a pensar que la portavoz de Más Madrid "no está a favor de la causa palestina sino que es profundamente antisemita".

"Le animo a salir de El Retiro e irse un rato a la Franja de Gaza. Váyase con su compañero (Carla) Antonelli un mes, es más, no le voy a decir un mes porque no voy a ser tan cruel, váyase quince días y vea cómo es la vida real en manos de Hamás. Póngase usted también de parte de las democracias liberales", ha trasladado.

RÉPLICAS POR FALTAS AL "HONOR" DE LOS PARTIDOS

Ante esto, el diputado de Más Madrid Javier Padilla ha pedido tomar la palabra por el artículo 114.3 del Reglamento al considerar que la presidenta ha vulnerado "el honor" del grupo parlamentarios al llamarles "antisemitas".

"No vamos a permitir ni una vez que nadie y, muy especialmente la presidenta que se supone que representa a todos los madrileños y madrileñas, ponga en duda el honor de nuestro grupo parlamentario, grupo parlamentario que desde el primer momento ha condenado todas las víctimas que están ocurriendo tanto por culpa de Hamás como por culpa del ejército israelí", ha lanzado.

Padilla ha defendido que a ellos les duele "cada uno de los niños asesinados cada 15 minutos en suelo palestino y en suelo israelí", hay diputados "que ponen corazoncitos, hacen risas y desde luego no tienen ni una condena ante el gran charco de sangre en el que están convirtiendo a Palestina".

Así, ha sostenido que ellos están en el único bando en el que pueden estar, "en el de los derechos humanos", mientras ha considerado que el PP está "en el bando de la desvergüenza y del genocidio". "Si hay un partido de la guerra, son ustedes", ha concluido.

En ese momento, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha tomado la palabra y le ha pedido al parlamentario que retire estas últimas afirmaciones, ante el barullo del hemiciclo, al considerar que "no es lo mismo decir que un grupo es antisemita que un grupo es una desvergüenza". Padilla se ha negado y Ossorio le ha llamado al orden por primera vez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También por el artículo 114 del Reglamento ha pedido tomar la palabra el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache. Así, ha criticado que la izquierda "asuma inequívocamente cualquier postulado de Hamás" pero pidan a Israel pruebas "fehacientes y exhaustivas".

"Están traspasando el límite de la equidistancia y están escogiendo bando. Aquí no hay, todos estamos con los derechos humanos. Todos estamos con los derechos humanos, pero cuando ustedes asumen los postulados y las informaciones de Hamás y critican con fiereza las informaciones que provienen de Israel, no son equidistantes, traspasan esa barrera y dan absoluta vergüenza", ha zanjado.

Justo después de la diputa de Más Madrid María Acín para contestar a que asumen "los postulados de Hamás" pero Ossorio ha decidido no concederle la palabra. "No puede ser porque no saltaríamos de este punto. Ya se han dado dos veces, a los dos grupos. Seguimos con la siguiente pregunta. No tiene la palabra señora Acín, lo siento, pero no tiene la palabra", ha manifestado.

En la siguiente intervención, Ayuso ha explicado que antisemita significa "hostilidad o prejuicio ante los judíos, su cultura o influencia". "Mientras ustedes nos han acusado de amparar genocidios. A mí me han llamado asesina en esta Cámara, nazi, facha... Nos acaban de llamar sinvergüenzas. ¡Por favor bajemos el tono! ¿No les parece que lo que está pasando es mucho más grave? Antisemita es tener prejuicios, que los tienen, los tienen, no pasa nada, si los conocemos ya, pero ya estamos aquí otros para defender y ponernos de parte de democracias liberales", ha trasladado.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que nadie está "a favor de asesinar a nadie" y todos están a favor "de los derechos humanos". Ayuso ha subrayado que "quien conozca la realidad de allí sabe que esto no va de Palestina o Israel, esto va de un grupo terrorista", ha finalizado.